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Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, μίλησε με ειλικρίνεια για τις επιπτώσεις που έχει ο καρκίνος όχι μόνο στους ασθενείς αλλά και στο οικογενειακό τους περιβάλλον, κατά τη διάρκεια επίσκεψής της σε ογκολογικό κέντρο στο Μάντσεστερ.

Με αφορμή τη συνάντησή της με μια νεαρή μητέρα που ολοκλήρωσε τη θεραπεία της για καρκίνο του μαστού, μοιράστηκε προσωπικές σκέψεις από τη δική της εμπειρία με την ασθένεια.

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Visit by the Princess of Wales to The Christie: an opportunity to learn more about the value of holistic therapies, which complement clinical care for everyone living with or beyond cancer#princessofwales #princesscatherine #princesscatherineofwales #myroyalnews #katemiddleton pic.twitter.com/BbTRWvJtCq — Susanna (@SusannaFataki82) June 4, 2026

«Μπράβο σου!» είπε η πριγκίπισσα της Ουαλίας στην ασθενή καθώς την αγκάλιαζε, χαρακτηρίζοντας την ημέρα «εκπληκτική».

Στη συνέχεια, η Κέιτ στράφηκε προς τον σύντροφο της 30χρονης λέγοντας: «Ξέρω ότι είναι εξίσου δύσκολο για τις οικογένειες και τα αγαπημένα πρόσωπα. Ξέρω πόσο δύσκολο ήταν για τα παιδιά μου και τους γονείς μου. Το περνάς μαζί τους».

Επίσης πλησίασε το μωρό της Λορέντε και του είπε με τρυφερότητα: «Δεν είναι πολύ γενναία η μαμά;».

Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters

🇬🇧

The Princess of Wales today visited The Christie Hospital in Manchester, highlighting the importance of holistic care alongside clinical treatment for people affected by cancer.#princessofwales #princesscatherine #princesscatherineofwales #myroyalnews #katemiddleton pic.twitter.com/BBWNKKO6XB — Susanna (@SusannaFataki82) June 4, 2026

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας επισκέφθηκε το «The Christie NHS Foundation Trust» στο Μάντσεστερ, η οποία πραγματοποιήθηκε με σκοπό την ανάδειξη της σημασίας της ολιστικής φροντίδας των ασθενών.