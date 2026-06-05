Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, μίλησε με ειλικρίνεια για τις επιπτώσεις που έχει ο καρκίνος όχι μόνο στους ασθενείς αλλά και στο οικογενειακό τους περιβάλλον, κατά τη διάρκεια επίσκεψής της σε ογκολογικό κέντρο στο Μάντσεστερ.
Με αφορμή τη συνάντησή της με μια νεαρή μητέρα που ολοκλήρωσε τη θεραπεία της για καρκίνο του μαστού, μοιράστηκε προσωπικές σκέψεις από τη δική της εμπειρία με την ασθένεια.
«Μπράβο σου!» είπε η πριγκίπισσα της Ουαλίας στην ασθενή καθώς την αγκάλιαζε, χαρακτηρίζοντας την ημέρα «εκπληκτική».
Στη συνέχεια, η Κέιτ στράφηκε προς τον σύντροφο της 30χρονης λέγοντας: «Ξέρω ότι είναι εξίσου δύσκολο για τις οικογένειες και τα αγαπημένα πρόσωπα. Ξέρω πόσο δύσκολο ήταν για τα παιδιά μου και τους γονείς μου. Το περνάς μαζί τους».
Επίσης πλησίασε το μωρό της Λορέντε και του είπε με τρυφερότητα: «Δεν είναι πολύ γενναία η μαμά;».
Η πριγκίπισσα της Ουαλίας επισκέφθηκε το «The Christie NHS Foundation Trust» στο Μάντσεστερ, η οποία πραγματοποιήθηκε με σκοπό την ανάδειξη της σημασίας της ολιστικής φροντίδας των ασθενών.