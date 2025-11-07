Η ένταξη σε υπηρεσία του τρίτου αεροπλανοφόρου της Κίνας σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στις προσπάθειες εκσυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, ωστόσο αναλυτές και διπλωμάτες εκτιμούν πως υπάρχουν ακόμα σημαντικές προκλήσεις πριν καταστεί πλήρως έτοιμο για επιχειρήσεις.

Ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ παρέστη στην τελετή στην επαρχία Χαϊνάν την Τετάρτη και επιβιβάστηκε στο σκάφος για να πραγματοποιήσει επιθεώρηση, όπως μετέδωσε την Παρασκευή το πρακτορείο Xinhua. To «Φουτζιάν» είναι το τρίτο αεροπλανοφόρο της Κίνας, με επίπεδο κατάστρωμα απονήωσης και ηλεκτρομαγνητικούς καταπέλτες για απονηώσεις, κάτι που το καθιστά ισχυρότερο και πιο προηγμένο σκάφος σε σχέση με τα δύο που ήδη διαθέτει, τα οποία είναι ρωσικού/ σοβιετικού σχεδιασμού. Το «Φουτζιάν» θα μπορεί να φέρει περισσότερα και πιο βαριά οπλισμένα μαχητικά από τα «Λιαονίνγκ» και «Σαντόνγκ», που είναι μικρότερα και έχουν ράμπες για την απονήωση αεροσκαφών.

Advertisement

Advertisement

Σε θαλάσσιες δοκιμές εν όψει της ένταξης σε υπηρεσία το κινεζικό ναυτικό παρουσίασε τη νέα έκδοση του stealth μαχητικού J-35 για αεροπλανοφόρα και ένα αεροσκάφος έγκαιρης προειδοποίησης, το KJ-600- καθώς και μια άλλη παραλλαγή του μαχητικού J-15. Κινέζοι αξιωματούχοι τις τελευταίες εβδομάδες χαιρέτισαν ως «ορόσημο» την περίπτωση του «Φουτζιάν».

Περιφερειακοί στρατιωτικοί ακόλουθοι και αναλυτές θα παρακολουθούν τις αποστολές του, προσπαθώντας να εκτιμήσουν το πόσο γρήγορα το σκάφος θα μπορέσει να καταστεί έτοιμο για επιχειρήσεις. «Νομίζω ότι θα περάσει τουλάχιστον άλλο ένα έτος πριν γίνει πλήρως επιχειρησιακό» είπε ο Μπεν Λιούις, ιδρυτής της open source πλατφόρμας δεδομένων PLATracker. «Παρά τις εννιά θαλάσσιες δοκιμές φέτος, δουλεύουν με σχεδόν εντελώς νέες πλατφόρμες από την κορυφή προς τα κάτω» πρόσθεσε.

Ο Κόλιν Κοχ, ειδικός σε θέματα άμυνας με έδρα τη Σιγκαπούρη, είπε ότι πρόσφατα επίσημα βίντεο έδειχναν ότι τα J-15 απονηώνονταν άοπλα, κάτι που σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις είναι ακόμα σε δοκιμαστικό στάδιο.

Από τότε που εντάχθηκε σε υπηρεσία το «Λιαονίνγκ» το 2012, το κινεζικό ναυτικό εμφανίζεται αρκετά προσεκτικό όσον αφορά στο πώς χρησιμοποιεί τα αεροπλανοφόρα του- πρακτικά τα χρησιμοποιεί ως πλατφόρμες δοκιμών. Ωστόσο έχουν αρχίσει να ταξιδεύουν ανατολικά της Ιαπωνίας και προς την κατεύθυνση του Γκουάμ, όπου βρίσκονται μεγάλες αμερικανικές βάσεις, και κάποιοι αναλυτές αναμένουν πιο φιλόδοξες αποστολές από το «Φουτζιάν» και τα μελλοντικά αεροπλανοφόρα της Κίνας.

Το «Φουτζιάν» είναι ντιζελοκίνητο και ως εκ τούτου δεν έχει την εμβέλεια των πυρηνοκίνητων αμερικανικών αεροπλανοφόρων, που μπορούν να επιχειρούν για χρόνια χωρίς να απαιτείται ανεφοδιασμός με καύσιμα. Κάποιοι αναλυτές θεωρούν ότι το σκάφος θα χρειάζεται ανεφοδιασμό μετά από ταξίδι 10.000 ναυτικών μιλίων (18.520 χλμ).

Με πληροφορίες από Reuters