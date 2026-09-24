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«Αναρχικές» τάσεις σε έναν μακρινό πλανήτη διαπίστωσαν επιστήμονες, καθώς επιβεβαίωσαν πως…«αψηφά» το άστρο γύρω από το οποίο κινείται.

Ο…«αναρχικός κόσμος» (για να παραφράσουμε τον τίτλο του διάσημου μυθιστορήματος Επιστημονικής Φαντασίας της Ούρσουλα Λε Γκεν) GJ3090 b βρίσκεται σε απόσταση 73 ετών φωτός και έχει εξαιρετικά παράδοξη τροχιά- για την ακρίβεια κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν στην οποία περιστρέφεται το «μητρικό» άστρο.

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Αυτό, όπως σημειώνεται σε δημοσίευμα του Space.com, θα μπορούσε να εξηγηθεί αν ο GJ3090 b είχε κάποιο μεγάλο «σύντροφο»- έναν γίγαντα αερίων, έναν καφέ νάνο ή κάποιο άλλο άστρο. Ο κόσμος αυτός, ωστόσο, που είχε ανακαλυφθεί το 2022, φαίνεται να είναι ιδιαίτερα σπάνιος

«Προς μεγάλη μας έκπληξη, όχι μόνο o πλανήτης GJ3090 b είναι σε πολύ μη ευθυγραμμισμένη τροχιά, μα επίσης κινείται ανάδρομα, στην αντίθετη κατεύθυνση με αυτήν της περιστροφής του άστρου του» λέει ο Γιαν Καρτερέ, του Τμήματος Αστρονομίας του UNIGE (Universite de Geneve).

Οι πλανήτες σχηματίζονται από δίσκους αερίων και σκόνης οι οποίοι περιτριγυρίζουν «νεαρά» άστρα. Η ύλη αυτή κινείται στην ίδια κατεύθυνση με το κεντρικό νεαρό άστρο, κάτι που σημαίνει ότι οι πλανήτες που σχηματίζονται θα έπρεπε να κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Αντιστοίχως, οι πλανήτες θα έπρεπε επίσης να μοιράζονται τον τροχιακό «δίσκο» του μητρικού άστρου, Η διαφορά προσανατολισμού μεταξύ του «δίσκου» του άστρου και αυτού του κάθε πλανήτη αποκαλείται Psi, και εμφανίζεται ως αποτέλεσμα αναταράξεων κατά τον σχηματισμό των πλανητών.

O GJ309 b έχει ακτίνα 2,2 φορές αυτή της Γης και μάζα 4,5 φορές αυτή του πλανήτη μας. Οι πλανήτες αυτών των χαρακτηριστικών (sub-Neptunes, «υπο-Ποσειδώνες») είναι από τους πιο κοινούς στον Γαλαξία μας. Ωστόσο όταν ο πλανήτης μελετήθηκε εκτενέστερα, διαπιστώθηκε πως το Psi του ήταν ιδιαίτερα μεγάλο- 136 μοίρες (συγκριτικά, της Γης είναι 7).

Το συγκεκριμένο πλανητικό σύστημα είναι ένα από μόλις πέντε που έχουν εντοπιστεί ποτέ με Psi μεγαλύτερο των 70 μοιρών, ωστόσο στα άλλα συστήματα υπάρχουν επίσης γιγαντιαία αντικείμενα που ξεκάθαρα φαίνονται να προκαλούν τις συγκεκριμένες τροχιές.

«Η απουσία ενός γιγαντιαίου συντρόφου που θα εξηγεί αυτή την ασυνήθιστη τροχιά θα μας οδηγήσει στο να διερευνήσουμε άλλες υποθέσεις» σημειώνει ο Βενσάν Μπουριέ του UNIGE. Επί της προκειμένης, ίσως να οφείλεται στη δημιουργία από το άστρο ενός δευτερεύοντος, στρεβλού ανάδρομου δίσκου, από όπου σχηματίστηκαν πλανήτες.