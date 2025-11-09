Η Κίνα φαίνεται να έκανε ένα τεχνολογικό άλμα που θυμίζει επιστημονική φαντασία. Ερευνητές από την DFH Satellite, τη μεγαλύτερη εταιρεία κατασκευής δορυφόρων της χώρας, ανακοίνωσαν την ανάπτυξη ενός προηγμένου δορυφορικού συστήματος παροχής ενέργειας, ικανού – όπως υποστηρίζουν να υποστηρίξει δέσμες σωματιδίων υψηλής ενέργειας και άλλα όπλα κατευθυνόμενης ενέργειας.

Η ερευνητική ομάδα, υπό την καθοδήγηση του ανώτερου μηχανικού Σου Ζενχουά, δήλωσε ότι κατάφερε να επιλύσει ένα τεχνολογικό πρόβλημα δεκαετιών, το οποίο εμπόδιζε έως σήμερα την πρακτική ανάπτυξη διαστημικών όπλων δέσμης σωματιδίων.

Advertisement

Advertisement

Οι δέσμες αυτές ρεύματα ατόμων ή υποατομικών σωματιδίων που επιταχύνονται σχεδόν στην ταχύτητα του φωτός θεωρούνται εδώ και χρόνια το «ιερό δισκοπότηρο» του διαστημικού πολέμου. Θεωρητικά, μπορούν να εξουδετερώσουν ή να καταστρέψουν εχθρικούς δορυφόρους και πυραύλους μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου, χάρη στην τεράστια κινητική και θερμική ενέργειά τους.

Ρεκόρ ισχύος και ακρίβειας



Το νέο σύστημα, σύμφωνα με τις δοκιμές, πέτυχε παλμική ισχύ 2,6 μεγαβάτ διατηρώντας ταυτόχρονα ακρίβεια συγχρονισμού 0,63 μικροδευτερολέπτων ρυθμό πρωτόγνωρο για εξοπλισμό αυτού του μεγέθους. Για σύγκριση, τα περισσότερα υπάρχοντα συστήματα παράγουν κάτω από 1 μεγαβάτ και φτάνουν σε ακρίβεια μόνο ενός χιλιοστού του δευτερολέπτου.

Η επίτευξη αυτή, όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, επιτρέπει για πρώτη φορά την ακριβή και σταθερή παροχή ενέργειας σε συστήματα υψηλής ισχύος, όπως προσομοιωτές ηλεκτρομαγνητικού πολέμου, λέιζερ και δέσμες σωματιδίων. Η τεχνολογία τους συνδυάζει υψηλή ενεργειακή απόδοση με εξαιρετικό έλεγχο του παλμικού ρεύματος, κάτι που μέχρι σήμερα θεωρούνταν ασύμβατο.



Πέρα από τα όπλα, ειρηνικές εφαρμογές



Παρότι οι στρατιωτικές προεκτάσεις είναι προφανείς, η ομάδα τονίζει ότι το νέο σύστημα θα μπορούσε να βρει εφαρμογή και σε μη στρατιωτικά προγράμματα. Μελλοντικά, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για:

– Lidar και οπτικές επικοινωνίες με λέιζερ,

– Προηγμένους ιοντικούς προωθητήρες που βελτιώνουν την ενεργειακή αποδοτικότητα των δορυφόρων,

– Τηλεπισκόπηση μικροκυμάτων για παρακολούθηση καιρού και φυσικών φαινομένων,

Καθώς και ενίσχυση των διαστημικών ραντάρ και των δυνατοτήτων ηλεκτρονικού πολέμου.



Ο νέος γύρος του «διαστημικού ανταγωνισμού»



Η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο που ο ανταγωνισμός στο διάστημα εντείνεται.

Η Κίνα επενδύει μαζικά σε διαστημικά συστήματα υψηλής ισχύος, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες επεκτείνουν τα προγράμματα Starlink και Starshield, δορυφορικά δίκτυα με διπλή – πολιτική και στρατιωτική – χρήση.

Advertisement

Αναλυτές επισημαίνουν ότι όπλα κατευθυνόμενης ενέργειας, όπως τα λέιζερ και οι δέσμες σωματιδίων, έχουν το θεωρητικό πλεονέκτημα της ταχύτητας του φωτός και του χαμηλού κόστους ανά βολή, αφού μπορούν να λειτουργήσουν με ηλιακή ενέργεια.

Παρ’ όλα αυτά, παραμένουν ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο μπορούν πραγματικά να διαπεράσουν τη θωράκιση των σύγχρονων δορυφόρων, που έχουν σχεδιαστεί να αντέχουν σε υψηλά επίπεδα ακτινοβολίας και θερμικής καταπόνησης.

Όπως και να έχει, η νέα κινεζική τεχνολογία φαίνεται να φέρνει τον πλανήτη ένα βήμα πιο κοντά στην εποχή των διαστημικών όπλων ή, όπως προτιμούν να το λένε οι ερευνητές της DFH, στην «επόμενη γενιά ενεργειακής υποδομής του διαστήματος».



Advertisement

Πηγή: Interesting Engineering

Advertisement