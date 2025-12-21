Η Ιαπωνία κάνει ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα στην ανάπτυξη όπλων κατευθυνόμενης ενέργειας, παρουσιάζοντας ένα ναυτικό σύστημα λέιζερ ισχύος 100 κιλοβάτ, ικανό να εξουδετερώνει μικρά drones, όλμους και άλλες ελαφρές εναέριες απειλές. Το σύστημα έχει εγκατασταθεί στο πολεμικό πλοίο JS Asuka, εκτοπίσματος περίπου 6.200 τόνων, και αναμένεται σύντομα να δοκιμαστεί σε πραγματικές συνθήκες στη θάλασσα.

Το όπλο αναπτύχθηκε από την Ιαπωνική Υπηρεσία Προμηθειών, Τεχνολογίας και Εφοδιαστικής (ATLA) σε συνεργασία με την Kawasaki Heavy Industries. Βασίζεται σε τεχνολογία λέιζερ οπτικής ίνας και συνδυάζει δέκα επιμέρους λέιζερ ισχύος 10 κιλοβάτ το καθένα σε μία ενιαία δέσμη 100 κιλοβάτ. Η συγκεντρωμένη αυτή ισχύς επιτρέπει στο σύστημα να θερμαίνει και να διαπερνά μεταλλικές επιφάνειες, καθιστώντας το αποτελεσματικό απέναντι σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη και άλλους μικρούς στόχους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ATLA στις 2 Δεκεμβρίου, το σύστημα εγκαταστάθηκε στο JS Asuka μετά την άφιξη του πλοίου σε ναυπηγείο της Japan Marine United. Το όπλο εντοπίστηκε συσκευασμένο σε δύο θολωτές μονάδες μήκους περίπου 40 ποδιών (12 μέτρων). Όπως αναφέρει ο λογαριασμός @AGChatch στο YouTube, που παρακολουθεί στενά την ιαπωνική ναυτική τεχνολογία, οι πρώτες θαλάσσιες δοκιμές αναμένεται να ξεκινήσουν μετά τις 27 Φεβρουαρίου 2026.

Η ανάπτυξη του συστήματος ξεκίνησε το 2018, ενώ το πρώτο πρωτότυπο παραδόθηκε στην ATLA τον Φεβρουάριο του 2023. Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης, Ιάπωνες αξιωματούχοι τόνισαν ότι, εφόσον υπάρχει επαρκής ηλεκτρική ισχύς, το λέιζερ μπορεί να συνεχίσει να εμπλέκει στόχους χωρίς περιορισμό πυρομαχικών. Το χαμηλό κόστος ανά βολή, σε σύγκριση με τα συμβατικά αντιαεροπορικά συστήματα, αποτελεί επίσης σημαντικό πλεονέκτημα. Σε επίγειες δοκιμές νωρίτερα φέτος, το όπλο φέρεται να είχε καλά αποτελέσματα εναντίον drones και όλμων.

Παρά τις δυνατότητές του, το σύστημα θα πρέπει να αποδείξει την αποτελεσματικότητά του σε απαιτητικές ναυτικές συνθήκες. Οι θαλάσσιες δοκιμές θα αξιολογήσουν την ικανότητά του να διατηρεί σταθερή στόχευση σε κινούμενο κατάστρωμα, καθώς και να αντιμετωπίζει παράγοντες όπως ο άνεμος, η υγρασία και η ατμοσφαιρική σκέδαση.

Τα όπλα λέιζερ εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές τεχνικές προκλήσεις. Η απόδοση των λέιζερ οπτικής ίνας κυμαίνεται μόλις στο 25%–35%, γεγονός που συνεπάγεται μεγάλες απαιτήσεις σε ηλεκτρική ισχύ και συστήματα ψύξης, ιδιαίτερα δύσκολα ζητήματα για την εγκατάστασή τους σε πλοία. Ωστόσο, αξιωματούχοι της ATLA εκτιμούν ότι τα δεδομένα από τις δοκιμές θα συμβάλουν στην ανάπτυξη ακόμη ισχυρότερων συστημάτων στο μέλλον, ενδεχομένως ικανών να αναχαιτίζουν ακόμη και πυραύλους.

Με την κίνηση αυτή, η Ιαπωνία εντάσσεται σε μια μικρή αλλά αυξανόμενη ομάδα χωρών, μαζί με τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Γερμανία που επενδύουν ενεργά στα όπλα κατευθυνόμενης ενέργειας, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στη ναυτική και αντιαεροπορική άμυνα.

Με πληροφορίες από το Live Science