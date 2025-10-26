Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν έναν ναό 2.700 ετών στην Τουρκία, που θεωρείται ότι ήταν αφιερωμένος σε μια μητρική θεότητα.

Ο ναός βρέθηκε κοντά στο Ντενιζλί, την αρχαία ελληνική Αττούδα, και είχε χτιστεί από τους Φρύγες, οι οποίοι είχαν βασίλειο στην περιοχή κατά το 1200 πΧ- 650 πΧ. Στην θρησκεία τους είχε σημαντική θέση μια θεά η οποία σχετιζόταν με τη γονιμότητα και τη φύση, γνωστή με διάφορα ονόματα, μεταξύ των οποίων Ματεράν, Ματάρ και Κυβέλη. Ήταν γνωστή και σε άλλους αρχαίους πολιτισμούς, όπως οι αρχαίοι Έλληνες και οι Ρωμαίοι, και η λατρεία της συνεχίστηκε και μετά το τέλος του βασιλείου της Φρυγίας.

«Ο ιερός χώρος περιλαμβάνει ένα φρυγικό μνημείο σε βράχο, μια ιερή σπηλιά και δίδυμα πέτρινα είδωλα μεταξύ δύο κτισμάτων» ανέφερε στο Live Science η Μπίλγκε Γιλμάζ Κολαντσί, καθηγήτρια Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Παμούκαλε, μία εκ των επικεφαλής της ανασκαφής.

Εικόνες δείχνουν πως τα είδωλα είναι σκαλισμένα στον ίδιο τον βράχο, ενώ ο χώρος περιλαμβάνει πολλές κούπες για σπονδές και κανάλια για αποστράγγιση. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη και αν και η Κολαντσί δεν ήταν σε θέση να αποδεσμεύσει περισσότερες πληροφορίες, επιβεβαίωσε πως ο χώρος είναι 2.800- 2.600 ετών και μάλλον σχετίζεται με την εν λόγω θεότητα.

Όπως εκτίμησε στο Live Science η Λιν Ρόλερ, επίτιμη καθηγήτρια Αρχαίας Μεσογειακής Τέχνης στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια (δεν συμμετείχε στην ανασκαφή), το ιερό μάλλον ήταν σε χρήση κατά την κύρια περίοδο ακμής των Φρυγών- τον 8ο-6ο πΧ αιώνα, προσθέτοντας ότι η τοποθεσία του είναι χαρακτηριστική των πρώιμων φρυγικών ιερών.