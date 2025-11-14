Ο γιγαντιαίος πύραυλος New Glenn της Blue Origin του Τζεφ Μπέζος εκτοξεύτηκε από τη Φλόριντα για την πρώτη του αποστολή για επί πληρωμή πελάτες την Πέμπτη, βάζοντας δύο διαστημόπλοια στον δρόμο για τον Άρη και επιστρέφοντας (το επαναχρησιμοποιούμενο τμήμα του) στη Γη για να πετάξει ξανά.

Ο ισχυρός διώροφος πύραυλος πέταξε για πρώτη φορά τον Ιανουάριο, οπότε η συγκεκριμένη αποστολή και η επιτυχής προσνήωση σε πλατφόρμα στη θάλασσα αποτελούν σημαντικά ορόσημα για τη Blue Origin, η οποία επιδιώκει να μειώσει την απόσταση που τη χωρίζει από τη SpaceX του Έλον Μασκ. Η SpaceX είναι η εταιρεία που κατέχει τα πρωτεία στις εκτοξεύσεις πυραύλων παγκοσμίως.

Η εκτόξευση μεταδόθηκε ζωντανά από τη Blue Origin, αφού είχαν προηγηθεί αρκετές ημέρες καθυστερήσεων λόγω νεφών και μιας γεωμαγνητικής καταιγίδας. Περίπου 10 λεπτά μετά την εκτόξευση ο τεράστιος πύραυλος επέστρεψε στη Γη και προσνηώθηκε στην πλατφόρμα Jacklyn στον Ατλαντικό, με τη Blue Origin να επιτυγχάνει και αυτή ένα σημαντικό ορόσημο (αυτό της δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης) όπου είχε πρωτοπορήσει η SpaceX.

Με την εκτόξευση της Πέμπτης τα δύο διαστημόπλοια EscaPADE της NASA γίνονται η πρώτη επιστημονική αποστολή που η Blue Origin στέλνει στο Διάστημα για την αμερικανική διαστημική υπηρεσία- ή οποιονδήποτε άλλο πελάτη. «Είχαμε πλήρη επιτυχία αποστολής σήμερα, και είμαι τόσο περήφανος για την ομάδα» δήλωσε ο Ντέιβ Λιμπ, διευθύνων σύμβουλος της Blue Origin.

Με πληροφορίες από Reuters