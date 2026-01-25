Ένα μυστηριώδες νέφος σιδήρου σε σχήμα «μπάρας» εντοπίστηκε στο Δακτυλιοειδές Νεφέλωμα (Ring Nebula) από ομάδα Ευρωπαίων ερευνητών της οποίας ηγήθηκαν αστρονόμοι του UCL (University College London) και του Cardiff University.

To νέφος αυτό, που περιγράφεται σε επιστημονικό άρθρο στο Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, έχει το σχήμα μιας «μπάρας», ή λωρίδας και «μόλις» χωράει στο εσώτερο στρώμα του ελλειπτικού σχήματος νεφελώματος. Όσον αφορά στο μήκος του, είναι περίπου 500 φορές η τροχιά του Πλούτωνα γύρω από τον Ήλιο, ενώ η μάζα των ατόμων σιδήρου είναι συγκρίσιμη με τη μάζα του Άρη (σαν να λέμε ένας σιδερένιος Άρης).

Το Δακτυλιοειδές Νεφέλωμα, που είχε πρωτοεντοπιστεί το 1779 στον Αστερισμό της Λύρας από τον αστρονόμο Σαρλ Μεσιέ, είναι ένα πολύχρωμο «κέλυφος» αερίων που έχουν εκλυθεί από ένα άστρο καθώς τελειώνει το πυρηνικό του καύσιμο (κάτι τέτοιο θα συμβεί και στον Ήλιο μέσα σε λίγα δισεκατομμύρια χρόνια).

Το νέφος σιδήρου εντοπίστηκε από ένα όργανο του Διαστημικού Τηλεσκοπίου Ουΐλιαμ Χέρσελ. Το πώς σχηματίστηκε παραμένει μυστήριο- υπάρχουν δύο σενάρια: Ίσως να συνδέεται με τις εκλύσεις του άστρου ή να πρόκειται για τα απομεινάρια ενός βραχώδους πλανήτη που καταστράφηκε από όσα συνέβαιναν στρο άστρο.