Τη μεγαλύτερη και πιο μακρινή έκλαμψη που έχει παρατηρηθεί ποτέ από υπερμεγέθη μαύρη τρύπα εντόπισαν αστρονόμοι.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα του CNN, η έκλαμψη- την οποία ονόμασαν «Superman»- έλαβε χώρα σε απόσταση 10 δισεκατομμυρίων ετών φωτός από τη Γη και στο αποκορύφωμά της έλαμπε με τη φωτεινότητα 10 τρισεκατομμυρίων ήλιων. Η πηγή της είναι ένας ενεργός γαλαξιακός πυρήνας (active galactic nucleus, AGN)- μια φωτεινή, συμπαγής περιοχή στο κέντρο ενός γαλαξία- και τροφοδοτήθηκε από μια υπερμεγέθη μαύρη τρύπα η οποία «καταβροχθίζει» ύλη. Αέρια και σκόνη πέφτουν στον περιστρεφόμενο δίσκο γύρω από τη μαύρη τρύπα και καθώς περιστρέφονται με μεγάλη ταχύτητα υπερθερμαίνονται και εκπέμπουν έντονη ακτινοβολία.

Ερευνητές αναρωτούνταν τι «καταβρόχθιζε» η μαύρη τρύπα για να «δώσει» μια τόσο ισχυρή έκλαμψη. Το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν ήταν πως μάλλον είχε «φάει» κάποιο γιγαντιαίο άστρο, το οποίο υπό άλλες συνθήκες θα τελείωνε τη ζωή του με μια μεγάλη έκρηξη.

«Περίπου 1 στους 10.000 AGN επιδεικνύουν κάποιου είδους δραστηριότητα έκλαμψης, μα αυτό είναι τόσο ακραίο που το βάζει σε μια νέα, δική του κατηγορία (περίπου 1 στα 1.000.000 περιστατικά) ανέφερε ο Μάθιου Γκράχαμ, καθηγητής Αστρονομίας στο California Institute of Technology και επικεφαλής συντάκτης μιας έρευνας πάνω στο άνευ προηγουμένου φαινόμενο, η οποία δημοσιεύτηκε την Τρίτη στο Nature Astronomy. Η εν λόγω έκλαμψη υποδεικνύει πως υπάρχουν άγνωστοι πληθυσμοί γιγαντιαίων άστρων κοντά στα κέντρα μεγάλων γαλαξιών, που επίσης φιλοξενούν μαύρες τρύπες.

Ο «Superman» πρωτοεντοπίστηκε από το Catalina Real-Time Transient Survey και το Zwicky Transient Facility στο αστεροσκοπείο Πάλομαρ τον Νοέμβριο του 2018. Στην αρχή δεν φαινόταν ως κάτι ασυνήθιστο- απλώς φωτεινό. Η ομάδα των αστρονόμων θεώρησε ότι επρόκειτο για blazar- μια υπερμεγέθη μαύρη τρύπα που εξαπολύει πίδακες υλικού ανά το σύμπαν. Πέντε χρόνια μετά, επανεξέτασαν δεδομένα και εντόπισαν ένα σήμα, που προηγουμένως είχε θεωρηθεί blazar, η φωτεινότητα του οποίου μεταβαλλόταν σταθερά. Η ομάδα πραγματοποίησε και άλλες παρατηρήσεις με άλλα τηλεσκόπια, που υπέδειξαν μια πολύ πιο δραστήρια πηγή φωτός. Όπως διαπίστωσαν, το φως προερχόταν από έναν ενεργό γαλαξιακό πυρήνα με μάζα 500 εκατομμύρια φορές μεγαλύτερη από αυτήν του Ήλιου μας. Οι αστρονόμοι εξέτασαν διάφορα σενάρια πριν καταλήξουν στο συμπέρασμα πως το πιθανότερο αίτιο είναι ένα συμβάν παλιρροιακής παλιρροιακής διαταραχής- δηλαδή όταν ένα άστρο πλησιάζει πολύ μια μαύρη τρύπα και καταστρέφεται.