Τρεις Κινέζοι κοσμοναύτες (ταϊκοναύτες), η επιστροφή των οποίων είχε καθυστερήσει επειδή την προηγούμενη εβδομάδα συντρίμμια είχαν χτυπήσει το σκάφος τους, επιβιβάστηκαν σε άλλο διαστημόπλοιο και αναμενόταν να επιστρέψουν στη Γη, προσεδαφιζόμενοι στην Κίνα, την Παρασκευή, όπως ανακοινώθηκε από την κινεζική υπηρεσία επανδρωμένων διαστημικών αποστολών.

Η κινεζική διαστημική υπηρεσία έδωσε επίσης λεπτομέρειες για τις ζημιές από τα συντρίμμια για πρώτη φορά, λέγοντας πως «μικροσκοπικές ρωγμές» βρέθηκαν σε ένα μικρό παράθυρο της κάψουλας επιστροφής του Shenzhou-20.

«Η κάψουλα δεν ικανοποιεί τις προϋποθέσεις ασφαλείας για επανδρωμένη επιστροφή, το Shenzhou-20 θα παραμείνει σε τροχιά και θα πραγματοποιεί σχετικά πειράματα» αναφέρεται σε ανακοίνωση.

To πλήρωμα της αποστολής Shenzhou-20

Οι Κινέζοι ταϊκοναύτες ήταν να επιστρέψουν στη Γη πριν από εννιά ημέρες, αφού ολοκλήρωσαν μια αποστολή έξι μηνών στον μόνιμα επανδρωμένο κινεζικό διαστημικό σταθμό Τιανγκόνγκ, όταν εντοπίστηκε η ζημιά. Εν τέλει το πλήρωμα έφυγε από τον Τιανγκόνγκ και άρχισαν το ταξίδι επιστροφής με άλλο σκάφος, το Shenzhou-21, σύμφωνα με την κινεζική υπηρεσία. Η προσγείωσή τους στον χώρο προσεδάφισης Ντονγφένγκ, στην Αυτόνομη Περιοχή Εσώτερης Μογγολίας, είχε προγραμματιστεί για το απόγευμα της Παρασκευής.

Η αποστολή είχε αρχίσει τον Απρίλιο και εξελισσόταν ομαλά μέχρι την «θεωρούμενη πρόσκρουση μικροσκοπικών διαστημικών συντριμμιών», η οποία οδήγησε σε ακύρωση της επιστροφής του σκάφους, που είχε προγραμματιστεί για τις 5 Νοεμβρίου. Η καθυστέρηση αυτή ήταν αρκετά ασυνήθιστη για το κινεζικό διαστημικό πρόγραμμα, που έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο τα τελευταία χρόνια.

Με πληροφορίες από Reuters