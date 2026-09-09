Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η OpenAI ανακοίνωσε την επίλυση του προβλήματος Navier-Stokes, ενός εκ των επτά Προβλημάτων της Χιλιετίας, χρησιμοποιώντας δέκα χιλιάδες αυτόνομους πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης σε διάστημα 88 ωρών.

Ο μαθηματικός Tristan Buckmaster εξέφρασε ανησυχίες για πιθανή χρήση της δικής του έρευνας από την εταιρεία, αν και η OpenAI διέψευσε την πρόσβαση σε ιδιωτικά δεδομένα τρίτων.

Η εταιρεία ξεκαθάρισε πως δεν προτίθεται να διεκδικήσει το χρηματικό έπαθλο του ενός εκατομμυρίου δολαρίων που προσφέρει το Ινστιτούτο Μαθηματικών Clay για τη λύση του προβλήματος.

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει τις αυξανόμενες ικανότητες των προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης στην επίλυση σύνθετων μαθηματικών γρίφων που παρέμεναν άλυτοι για δεκαετίες.

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Η OpenAI ισχυρίζεται ότι έλυσε ένα σημαντικό μαθηματικό πρόβλημα που προβλημάτιζε τους ανθρώπους για σχεδόν έναν αιώνα, έχοντας δαπανήσει εκατομμύρια δολάρια σε αυτή την προσπάθεια που βασίστηκε στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η εταιρεία που δημιούργησε το ChatGPT ανακοίνωσε ότι έλυσε το πρόβλημα Navier-Stokes, ένα από τα επτά «Προβλήματα της Χιλιετίας» (Millennium Prize Problems) που δημοσιεύτηκαν από το Ινστιτούτο Μαθηματικών Clay με στόχο την ανάδειξη ορισμένων από τα μεγαλύτερα άλυτα αινίγματα του κλάδου.

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Ωστόσο, όπως αναφέρει ο Guardian, η ανακοίνωση προκάλεσε άμεσα έντονες αντιδράσεις, καθώς ο μαθηματικός Tristan Buckmaster, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, δήλωσε ότι η OpenAI επιτάχυνε τις εργασίες της πάνω στο πρόβλημα αφού πληροφορήθηκε ότι ο ίδιος και ένας άλλος ερευνητής της Anthropic —ανταγωνιστικής εταιρείας της OpenAI— ετοιμάζονταν να ανακοινώσουν τη δική τους σημαντική ανακάλυψη.

Ο Buckmaster εξέφρασε περαιτέρω ανησυχίες, καθώς το υπό εξέλιξη έργο του διδύμου ήταν αποθηκευμένο στο μοντέλο Codex της OpenAI —το οποίο χρησιμοποιείται για τη συγγραφή προγραμμάτων υπολογιστή— γεγονός που ενδεχομένως καθιστούσε το έργο ορατό στην ομάδα της OpenAI.

Σε κείμενο που δημοσίευσε στον ιστότοπό του, πρόσθεσε: «Δεν γνωρίζω τι ακριβώς έκανε το μοντέλο τους, ούτε πώς λειτούργησε. Δεν γνωρίζω αν χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα μας. Δεν κατηγορώ κανέναν για τίποτα».

Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του Τύπου την Τρίτη, ο ερευνητής της OpenAI, Sebastien Bubeck, διέψευσε ότι η εταιρεία χρησιμοποίησε το έργο των δύο ερευνητών ή ότι απέκτησε πρόσβαση σε υλικό που είχε κοινοποιηθεί στους διακομιστές της OpenAI.

Η ανακοίνωση της OpenAI σχετικά με τη σημαντική αυτή εξέλιξη παρείχε περισσότερες λεπτομέρειες, αναφέροντας ότι η εταιρεία αποφάσισε να ξεκινήσει την προσπάθεια αφού πληροφορήθηκε φήμες ότι είχαν επιλυθεί δύο από τα «Προβλήματα της Χιλιετίας» (Millennium Prize Problems).

Σημείωσε επίσης ότι δεν μπορούσε να αποκλείσει το ενδεχόμενο τα δεδομένα που προέκυψαν από τη χρήση των προϊόντων της από τους δύο ερευνητές να «συνέβαλαν στη βελτίωση των μοντέλων μας».

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Η OpenAI δήλωσε ότι αντιμετώπισε το πρόβλημα Navier-Stokes χρησιμοποιώντας ένα εσωτερικό σύστημα της εταιρείας, το οποίο ήταν ισχυρότερο από το πιο πρόσφατο μοντέλο της, το GPT-6 Astra.

Περίπου 10.000 AI agents —συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που εκτελούν εργασίες αυτόνομα— εργάστηκαν ταυτόχρονα πάνω στο πρόβλημα και κατέληξαν στη λύση μέσα σε 88 ώρες.

«Βασικός στόχος του έργου μας είναι να ενισχύσουμε τους επιστήμονες ώστε να προάγουν την έρευνα και την τεχνολογία προς όφελος ολόκληρης της ανθρωπότητας», έγραψαν οι ερευνητές της OpenAI σε σχετική ανάρτηση στο ιστολόγιό τους. «Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να ενημερώνουμε τον κόσμο για τον ρυθμό προόδου της τεχνητής νοημοσύνης και για το τι να αναμένει από τα επερχόμενα μοντέλα».

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Αυτή η σημαντική εξέλιξη είναι η πιο πρόσφατη που καταδεικνύει πώς τα προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης —τα οποία απαιτούν τεράστια υπολογιστική ισχύ— εισχωρούν στον χώρο των μαθηματικών και τον αναδιαμορφώνουν.

Τον Μάιο, η OpenAI ανακοίνωσε πρόοδο σε ένα άλλο μαθηματικό πρόβλημα που είχε τεθεί για πρώτη φορά πριν από 80 χρόνια, ενώ και η Google DeepMind έχει επίσης σημειώσει επιτεύγματα στα μαθηματικά με τα δικά της μοντέλα.

Ο Bubeck δήλωσε ότι η επίλυση του προβλήματος Navier-Stokes αποτελεί «μια εντυπωσιακή κορύφωση της πορείας που παρατηρούμε τους τελευταίους 12 μήνες».

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Το πρόβλημα Navier-Stokes εξετάζει κατά πόσον οι εξισώσεις που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή της κίνησης ρευστών, όπως ο αέρας και το νερό, παύουν να ισχύουν υπό ορισμένες συνθήκες.

Η απόδειξη της OpenAI υποδηλώνει ότι αυτό όντως συμβαίνει, καθώς οι εξισώσεις ενίοτε «εκρήγνυνται» μαθηματικά, με την ταχύτητα των ρευστών να φτάνει σε απίθανα, άπειρα επίπεδα.

Το μοντέλο GPT-6 Astra της OpenAI χρειάστηκε περίπου 17 ώρες για να επαληθεύσει τη λύση.

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Οι μαθηματικοί που επιλύουν οποιοδήποτε από τα «Προβλήματα της Χιλιετίας» (Millennium Prize Problems) δικαιούνται χρηματικό έπαθλο ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων (740.000 λιρών) από το Ινστιτούτο Μαθηματικών Clay.

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Η OpenAI, η οποία προετοιμάζεται για εισαγωγή στο χρηματιστήριο —κίνηση που θα μπορούσε να αποτιμήσει την εταιρεία στο 1 τρισεκατομμύριο δολάρια—, δήλωσε ότι δεν προτίθεται να διεκδικήσει το βραβείο.

Πέρα από τη σύγκρουση με τον Buckmaster, η ανακοίνωση σχετικά με τις μαθηματικές δυνατότητες δίνει επίσης στην OpenAI την ευκαιρία να παρουσιάσει την τεχνολογία της υπό θετικό πρίσμα, μετά από μια περίοδο ανησυχίας για την ασφάλεια της ανάπτυξής της.

Τον Ιούλιο, η OpenAI αποκάλυψε ότι μια ομάδα ψηφιακών πρακτόρων (agents) είχε παραβιάσει το Hugging Face —ένα κατάστημα λογισμικού τρίτων— κατά τη διάρκεια μιας δοκιμής κυβερνοασφάλειας. Το περιστατικό αυτό, σε συνδυασμό με ένα παρόμοιο συμβάν στην εταιρεία Anthropic, οδήγησε σε νέες εκκλήσεις για περιορισμό της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, με Αμερικανούς γερουσιαστές να ζητούν την περασμένη εβδομάδα την οριστική απαγόρευση της «υπερνοημοσύνης» (superintelligence) — τον όρο που περιγράφει συστήματα τα οποία υπερέχουν των ανθρώπων σε όλες τις γνωστικές λειτουργίες.

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