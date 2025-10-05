Η NASA ετοιμάζει μια νέα διαστημική αποστολή που ονομάζεται SunRISE (Sun Radio Interferometer Space Experiment) και προγραμματίζεται να εκτοξευτεί το επόμενο καλοκαίρι. Στόχος της είναι να βοηθήσει τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο που ο Ήλιος εκπέμπει ραδιοκύματα και πώς αυτές οι εκρήξεις επηρεάζουν το Διαστημικό περιβάλλον γύρω από τη Γη.

Η αποστολή της NASA θα μελετήσει ραδιοεκπομπές που παράγονται όταν τεράστιες ποσότητες ενέργειας από το μαγνητικό πεδίο του Ήλιου επιταχύνουν σωματίδια σε πολύ υψηλές ταχύτητες. Αυτά τα σωματίδια μπορούν να ταξιδέψουν σε όλο το Ηλιακό Σύστημα και να προκαλέσουν προβλήματα σε δορυφόρους ή σε διαστημόπλοια που δεν προστατεύονται από το μαγνητικό πεδίο της Γης.

Μελετώντας αυτά τα φαινόμενα, οι επιστήμονες θα μπορέσουν να προβλέπουν καλύτερα επικίνδυνα ηλιακά γεγονότα και να προστατεύουν τους αστροναύτες και τον τεχνολογικό εξοπλισμό στο Διάστημα.

Η SunRISE θα αποτελείται από έξι μικρούς δορυφόρους (SmallSats) που θα συνεργάζονται σαν ένα μεγάλο ραδιοτηλεσκόπιο διαμέτρου περίπου 10 χιλιομέτρων. Τα δεδομένα που θα συλλέγουν θα αποστέλλονται στη Γη μέσω του Deep Space Network της NASA. Με τη βοήθεια ειδικής τεχνικής, οι επιστήμονες θα συνδυάζουν τα δεδομένα από όλους τους δορυφόρους ώστε να δημιουργούν μια ενιαία, καθαρή εικόνα των ραδιοεκπομπών του Ήλιου.

Οι παρατηρήσεις αυτές θα γίνονται σε ραδιοσυχνότητες που δεν φτάνουν στη Γη εξαιτίας της ιονόσφαιρας. Έτσι, η SunRISE θα μπορεί να δει φαινόμενα που δεν είναι ορατά από τα επίγεια τηλεσκόπια.

Η νέα αποστολή θα συνεργάζεται με άλλες γνωστές ηλιακές αποστολές της NASA, όπως το Parker Solar Probe, το STEREO και το Solar Orbiter, το οποίο αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA). Οι δορυφόροι της SunRISE κατασκευάστηκαν από το Space Dynamics Laboratory του Πανεπιστημίου της Πολιτείας της Γιούτα.