Το θωρηκτό «Αβέρωφ», η τριήρης «Ολυμπιάς» και άλλα πλοία του στόλου υποδέχτηκαν στον Σαρωνικό την φρεγάτα «Κίμων»- την πρώτη ελληνική φρεγάτα FDI (Belharra).

Παρακολουθήστε τη ζωντανή κάλυψη από την ΕΡΤ:

Στη φρεγάτα μετέβησαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, και η στρατιωτική ηγεσία των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Ο «Κίμων» κατευθύνεται προς τον ναύσταθμο Σαλαμίνας, όπου και θα καταπλεύσει.

Οι τέσσερις FDI HN, κλάσης «Κίμων» («Κίμων», «Νέαρχος», «Φορμίων» και «Θεμιστοκλής»), αναβαθμίζουν σημαντικά τις δυνατότητες του ΠΝ, παρέχοντάς του δυνατότητες αεράμυνας περιοχής, αλλά και μια επιπλέον σειρά από πρωτοφανή τεχνολογικά μέσα και δυνατότητες.

Οι 4 FDI θα αποτελέσουν την «αιχμή του δόρατος» του στόλου επιφανείας του ΠΝ για τις επόμενες δεκαετίες, πλαισιωμένες από τις 4 ΜΕΚΟ των οποίων ο εκσυγχρονισμός έχει δρομολογηθεί, συν, όπως δείχνουν την παρούσα στιγμή τα πράγματα, 2 μεταχειρισμένες ιταλικές φρεγάτες Bergamini (FREMM), με ενδεχόμενη προοπτική απόκτησης άλλων δύο.

Η παράδοση του «Νεάρχου» αναμένεται εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026 και του «Φορμίωνα» στο τέλος του ίδιου έτους.