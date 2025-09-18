Το ισραηλινό οπλικό σύστημα λέιζερ Iron Beam ολοκλήρωσε επιτυχώς τις δοκιμές του και θα είναι έτοιμο για επιχειρησιακή χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας αργότερα μέσα στο έτος, ανακοίνωσε την Τετάρτη το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας.

Το συγκεκριμένο όπλο της Rafael Advanced Systems- σε συνεργασία με την Elbit Systems- είναι ένα σύστημα λέιζερ υψηλής ισχύος με σκοπό την αναχαίτιση πυραύλων με μικρό κόστος. Προορίζεται να συμπληρώνει το Iron Dome, το David’s Sling και το Arrow- συστήματα διαφορετικών βεληνεκών και δυνατοτήτων, από τα οποία αποτελείται η πολυστρωματική αεράμυνα του Ισραήλ. Τα συστήματα αυτά έχουν δει μεγάλη χρήση μέσα στα τελευταία χρόνια, αποκρούοντας επιθέσεις με χιλιάδες πυραύλους και ρουκέτες από τη Χαμάς στη Γάζα, τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο, τους Χούθι της Υεμένης και το Ιράν.

Advertisement

Advertisement

Οι σημερινοί πύραυλοι αναχαίτισης κοστίζουν τουλάχιστον 50.000 ο καθένας, ενώ το κόστος για μια βολή λέιζερ είναι αμελητέο. Ως εκ τούτου, τα λέιζερ θα εστιάζουν στην αντιμετώπιση μικρότερων βλημάτων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, που χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα χαμηλό κόστος. «Τώρα που έχουν αποδειχθεί οι επιδόσεις του Iron Beam, αναμένουμε σημαντικό άλμα στις δυνατότητες αεράμυνας μέσω της ανάπτυξης αυτών των μακράς εμβέλειας οπλικών συστημάτων λέιζερ» ανέφερε το υπουργείο.

Μετά από χρόνια ανάπτυξης, το υπουργείο είπε ότι πραγματοποίησε δοκιμές αρκετών εβδομάδων στο νότιο Ισραήλ και απέδειξε την αποτελεσματικότητά του σε «πλήρως επιχειρησιακή διαμόρφωση αναχαιτίζοντας ρουκέτες, όλμους, αεροσκάφη και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε ένα εκτενές εύρος επιχειρησιακών σεναρίων».

Τα πρώτα συστήματα αναμένεται να ενταχθούν σε υπηρεσία στην αεράμυνα στο τέλος του έτους, πρόσθεσε.

Μικρότερης εμβέλειας και ισχύος συστήματα λέιζερ είναι ήδη σε χρήση. «Είναι η πρώτη φορά στον κόσμο που ένα σύστημα αναχαίτισης λέιζερ υψηλής ισχύος βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ωριμότητα» είπε ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Άμυνας, Αμίρ Μπαράμ.

Ο πρόεδρος της Rafael, Γιούβαλ Στάινιτς, είπε πως το Iron Beam «χωρίς αμφιβολία θα είναι ένα game-changing σύστημα με άνευ προηγουμένου επίδραση στον σύγχρονο πόλεμο».

Με πληροφορίες από Reuters