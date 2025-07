Ένα μοναδικό είδος γρύλου που απαντάται μόνο στη βόρεια Ευρώπη ξεγελά τα μυρμήγκια ώστε να τα αφήσουν να μπουν στις φωλιές τους για να ζήσει ανάμεσά τους, ενώ στην συνέχεια τρέφεται με τα αυγά των μυρμηγκιών και κλέβει την τροφή τους.

Το είδος Myrmecophilus acervorum, εντοπίστηκε για πρώτη φορά στη Λετονία, γεγονός που καθιστά τη βορειότερη γνωστή εξάπλωση του είδους, σύμφωνα με μελέτη της 25ης Απριλίου που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό έντυπο Journal of Orthoptera Research.

Σύμφωνα με τη μελέτη, ο γρύλος των μυρμηγκιών θεωρείται κλεπτοπαράσιτο, πράγμα που σημαίνει ότι βασίζεται αποκλειστικά στα μυρμήγκια για την τροφή που είτε κλέβει είτε εξαπατά τα μυρμήγκια για να τη μοιραστούν μαζί του.

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι γρύλοι αυτοί τρέφονται με αυγά μυρμηγκιών και θηράματα που συλλέγονται από τα μυρμήγκια. Οι ερευνητές δήλωσαν ότι λαμβάνουν επίσης θρεπτικά συστατικά μέσω της μυρμηγκοτροφίας, μιας διαδικασίας που είναι κοινή στα κοινωνικά έντομα, όπως τα μυρμήγκια, όπου η τροφή μοιράζεται από στόμα σε στόμα.

