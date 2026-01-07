Τις πρώτες εικόνες από το πρωτότυπο της νέας γενιάς του άρματος μάχης Abrams παρουσίασαν λογαριασμοί των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων: Πρόκειται για το Μ1Ε3, που προορίζεται να αποτελέσει τον συνεχιστή της «οικογένειας» που άρχισε με το Μ1Α1.

🚨 The Army unveils the M1E3 early prototype! Built with speed, lessons learned & tech for Soldiers. Testing starts early 2026. #ArmyInnovation 💥 pic.twitter.com/Qm9JFugQ7R Advertisement Advertisement January 6, 2026

«Είμαστε περήφανοι που ανακοινώνουμε την ολοκλήρωση του πρώτου πρώιμου πρωτοτύπου του Μ1Ε3- ενός οχήματος επίδειξης τεχνολογίας αιχμής, σχεδιασμένου να φέρει επανάσταση στο πεδίο της μάχης. Κατασκευασμένο από τη Roush και με τη δύναμη μαθημάτων που αποκομίστηκαν από προηγούμενες δραστηριότητες μείωσης ρίσκου, αυτό το πρωτότυπο επιδεικνύει τη δέσμευση του στρατού στην ταχύτητα, την ευελιξία και τις λύσεις που εστιάζουν στον στρατιώτη» αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση στο Instagram.

Μεταξύ άλλων, αναφέρεται πως το Μ1Ε3 περιλαμβάνει «προηγμένη ενσωμάτωση λογισμικού, βελτιωμένη ευελιξία, ασύγκριτη φονικότητα» και ότι οι δοκιμές αρχίζουν στις αρχές του 2026.

Οι εικόνες δεν απεικονίζουν το όχημα στο σύνολό του, οπότε τα συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν είναι περιορισμένα. Ο πυργίσκος μοιάζει πολύ με τους γνωστούς πυργίσκους των ήδη υπαρχουσών εκδόσεων του Μ1, ωστόσο διακρίνεται ένα νέο «παράθυρο» αισθητήρα. Το κύριο πυροβόλο μοιάζει πάρα πολύ με αυτό που έχουν τα υπάρχοντα Μ1- αν και δεν αποκλείεται το διαμέτρημα να μεγαλώσει. Επίσης, ενδέχεται να προστεθεί σύστημα αυτόματης γέμισης (autoloader) και δυνατότητα εξαπόλυσης περιφερόμενων πυρομαχικών (drones αυτοκτονίας).

Σημειώνεται πως ο πρώτος υποψήφιος «διάδοχος» ήταν το Μ1Α2 SEPv4, ωστόσο το πρόγραμμα «κόπηκε», κάτι που αποδίδεται σε μαθήματα από τον πόλεμο στην Ουκρανία.