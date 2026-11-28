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Το εύρημα, το οποίο έχει μέγεθος μικρότερο από σπόρο παπαρούνας, υποδηλώνει την ύπαρξη τύπου πετρώματος που δεν είχε εντοπιστεί ποτέ προηγουμένως στον Άρη.

Η επιστημονική ομάδα χρησιμοποίησε μη καταστροφικές μεθόδους ανάλυσης για να εξετάσει τη σύσταση του δείγματος, το οποίο παρουσιάζει ενδείξεις οξειδωτικών συνθηκών σχηματισμού.

Οι ερευνητές εξετάζουν διάφορα σενάρια για την προέλευση του ορυκτού, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας να προέρχεται από εξωγενή πηγή που ενσωματώθηκε στον μετεωρίτη.

Η επιβεβαίωση της αρειανούς προέλευσης του γρανάτη, μέσω μελλοντικής μέτρησης των ισοτόπων οξυγόνου, θα αποδείξει ότι ο πλανήτης διαθέτει μεγαλύτερη γεωλογική ποικιλομορφία από ό,τι είχε θεωρηθεί έως σήμερα.

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Για πρώτη φορά εντοπίστηκε γρανάτης σε δείγμα από τον Άρη: κόκκοι ανδραδίτη μέσα στον μετεωρίτη NWA 8171, σύμφωνα με μελέτη ερευνητών του Βασιλικού Μουσείου του Οντάριο και του Πανεπιστημίου Brock που δημοσιεύτηκε στις 16 Ιουνίου 2026 στο Geochemical Perspectives Letters. Το εύρημα χωράει σε ένα θραύσμα μικρότερο από σπόρο παπαρούνας. Αν επιβεβαιωθεί ότι σχηματίστηκε στον Άρη, θα είναι ένας τύπος πετρώματος που δεν είχε βρεθεί ποτέ στον πλανήτη.

Η μελέτη ξαναβγήκε στην επικαιρότητα στις 27 Νοεμβρίου 2026, όταν την αναδημοσίευσε το επιστημονικό site ScienceAlert. Επικεφαλής είναι η πλανητική γεωλόγος Τάνια Κιζόφσκι, του Βασιλικού Μουσείου του Οντάριο και του Πανεπιστημίου Brock στον Καναδά. Στην ομάδα συμμετέχουν επιστήμονες από το Open University, το Πανεπιστήμιο της Τεργέστης, το Πανεπιστήμιο του Τορόντο και το Πανεπιστήμιο του Πόρτσμουθ.

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Τι είναι ο μετεωρίτης NWA 8171;

Ο NWA 8171 είναι κομμάτι πετρώματος από τον Άρη που βρέθηκε στη Σαχάρα, στη βορειοδυτική Αφρική, το 2013. Το «NWA» στο όνομά του σημαίνει Northwest Africa. Είναι ένα από τα 18 κομμάτια που προέρχονται από την ίδια πτώση μετεωρίτη. Το πιο γνωστό από αυτά είναι ο NWA 7034, η λεγόμενη «Μαύρη Καλλονή» (Black Beauty), που βρέθηκε επίσης στη Σαχάρα, το 2011.

Ανήκει σε μια σπάνια κατηγορία που οι γεωλόγοι ονομάζουν «πολυμικτικά λατυποπαγή ρεγόλιθου». Το λατυποπαγές (breccia) είναι πέτρωμα φτιαγμένο από σπασμένα κομμάτια άλλων πετρωμάτων, που συγκολλήθηκαν ξανά μεταξύ τους. Ρεγόλιθος λέγεται το χαλαρό στρώμα από σκόνη και θραύσματα στην επιφάνεια ενός πλανήτη. Στην περίπτωση του NWA 8171, τα κομμάτια έσπασαν και ενώθηκαν ξανά στην επιφάνεια του Άρη ή κοντά σε αυτήν, από πανάρχαιες προσκρούσεις μετεωριτών.

Γι’ αυτό τα πετρώματα αυτά λειτουργούν σαν αρχείο. Κάθε θραύσμα μέσα τους μπορεί να προέρχεται από διαφορετικό σημείο και διαφορετική εποχή του πλανήτη. Το δείγμα που μελετήθηκε φυλάσσεται στη συλλογή του Βασιλικού Μουσείου του Οντάριο, στο Τορόντο.

Τι βρήκαν οι επιστήμονες μέσα στον μετεωρίτη;

Οι ερευνητές βρήκαν ένα στρογγυλεμένο θραύσμα περίπου 540 × 830 μικρόμετρων, δηλαδή λίγο κάτω από ένα χιλιοστό στη μεγάλη του διάσταση. Μέσα του υπήρχαν κόκκοι ανδραδίτη. Ο ανδραδίτης είναι μια ποικιλία γρανάτη πλούσια σε ασβέστιο και σίδηρο.

Ο γρανάτης είναι γνωστός κυρίως ως πολύτιμος λίθος με βαθύ κόκκινο χρώμα. Ο ανδραδίτης όμως είναι συχνά κιτρινοπράσινος και μοιάζει με ορυκτά που συναντώνται συχνά στους μετεωρίτες. Γι’ αυτό η ομάδα τον πέρασε αρχικά για πυρόξενο, ένα από τα πιο κοινά ορυκτά των ηφαιστειακών πετρωμάτων. «Αυτό το μικρό τμήμα του μετεωρίτη φαινόταν πολύ ενδιαφέρον και η χημεία του ήταν λίγο παράξενη», είπε η Κιζόφσκι στο ScienceAlert.

Μια δεύτερη ματιά και νέες αναλύσεις έδειξαν ότι επρόκειτο για γρανάτη. Χρησιμοποιήθηκαν ηλεκτρονικό μικροαναλυτή, χημική χαρτογράφηση με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης, περίθλαση οπισθοσκεδαζόμενων ηλεκτρονίων (EBSD) και φασματοσκοπία Raman. Όλες είναι μέθοδοι που δεν καταστρέφουν το δείγμα. Οι ερευνητές απέφυγαν τις καταστροφικές αναλύσεις επειδή το θραύσμα είναι μοναδικό.

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Γιατί έχει σημασία ένας γρανάτης στον Άρη;

Στη Γη ο γρανάτης σχηματίζεται συνήθως όταν ένα πέτρωμα υφίσταται έντονη θερμότητα, μεγάλη πίεση ή χημική μεταβολή. Τα ορυκτά αυτά καταγράφουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δημιουργήθηκαν, γι’ αυτό οι γεωλόγοι τα χρησιμοποιούν για να «διαβάσουν» την ιστορία ενός πετρώματος.

Το θραύσμα έχει δύο διαφορετικές ζώνες. Η μία περιέχει ανδραδίτη μέσα σε λεπτόκοκκο διοψίδιο. Η άλλη περιέχει χονδρόκοκκο αυγίτη και καλιούχο άστριο. Οι μετρήσεις στους άστριους δείχνουν θερμοκρασίες περίπου 900 έως 1.000 °C για τη ζώνη του αστρίου και κάτω από 900 °C για τη ζώνη του ανδραδίτη.

Ο σχεδόν καθαρός ανδραδίτης δείχνει ότι το περιβάλλον ήταν εξαιρετικά οξειδωτικό. Τα δεδομένα δεν δείχνουν πολύ νερό: τα φάσματα Raman δεν έδειξαν ένυδρο ανδραδίτη και ο απατίτης του θραύσματος περιέχει ελάχιστο υδροξύλιο. Οι συγγραφείς σημειώνουν επίσης ότι το θραύσμα πέρασε πιθανότατα από τουλάχιστον δύο κρουστικά επεισόδια, γεγονός που δυσκολεύει την ανάγνωση των αρχικών του χαρακτηριστικών.

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«Τα ευρήματα προσθέτουν μια εντυπωσιακή νέα διάσταση στην κατανόησή μας για τη γεωλογία του Άρη», δήλωσε ο πλανητικός επιστήμονας Τζέιμς Ντάρλινγκ του Πανεπιστημίου του Πόρτσμουθ, μέλος της ομάδας.

Πώς σχηματίστηκε ο γρανάτης;

Δεν είναι ακόμη γνωστό. Η μελέτη εξετάζει τέσσερα σενάρια. Ο γρανάτης μπορεί να προέρχεται από μια πηγή μάγματος του Άρη που δεν είχε δειγματιστεί ποτέ. Μπορεί να είναι προϊόν χημικής αλλοίωσης του πετρώματος σε οξειδωτικές συνθήκες. Μπορεί να σχηματίστηκε από μεταμόρφωση, όταν το πέτρωμα θερμάνθηκε από πρόσκρουση μετεωρίτη ή από μάγμα που ανέβηκε από τα βάθη.

Το τέταρτο σενάριο είναι ότι το θραύσμα δεν είναι καν αρειανό. Επειδή ο NWA 8171 είναι συνονθύλευμα υλικών, το κομμάτι με τον γρανάτη μπορεί να ήρθε στον Άρη με κάποιον άλλο μετεωρίτη και να ενσωματώθηκε αργότερα στο πέτρωμα. Η χημική σύσταση των πυροξένων ευνοεί αρειανή προέλευση για τον αυγίτη, αλλά δεν τον αποκλείει από το εξωτερικό διάστημα για το διοψίδιο.

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Τι θα κρίνει αν ο γρανάτης είναι από τον Άρη;

Το επόμενο βήμα είναι η μέτρηση των ισοτόπων οξυγόνου. Κάθε σώμα του ηλιακού συστήματος έχει τη δική του αναλογία ισοτόπων οξυγόνου, σαν δακτυλικό αποτύπωμα. Αν οι αναλογίες του θραύσματος ταιριάζουν με εκείνες άλλων αρειανών ορυκτών, θα στηρίξουν την αρειανή προέλευση.

Αν επιβεβαιωθεί, το θραύσμα θα είναι το πρώτο δείγμα πετρώματος με γρανάτη από τον Άρη. Οι συγγραφείς γράφουν ότι κάτι τέτοιο θα έδειχνε πως ο πλανήτης έχει μεγαλύτερη ποικιλία πετρωμάτων από όση πιστεύαμε μέχρι σήμερα.

Με πληροφορίες από Sciencealert

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