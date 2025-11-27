Τα δικά της σχέδια για έναν πολυστρωματικό «θόλο»/ σύστημα άμυνας, ονόματι «Michelangelo Dome» (Θόλο του Μιχαήλ Άγγελου) παρουσίασε η Leonardo στη Ρώμη, καθώς οι ευρωπαϊκές χώρες επιδιώκουν την ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων τους απέναντι στη Ρωσία και άλλες απειλές.

Το συγκεκριμένο σύστημα έχει σκοπό την προστασία κρίσιμων υποδομών, ευαίσθητων αστικών (και μη) περιοχών και στόχων εθνικού και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος μέσω μιας «αρθρωτής, ανοιχτής, κλιμακωτής και multi-domain λύσης», όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Advertisement

Advertisement

#Leonardo presents the #MichelangeloDome, an advanced integrated defence system designed to respond to emerging threats in an increasingly complex global landscape.



The project is born from the need to defend and protect critical infrastructure, sensitive urban areas,… pic.twitter.com/APyz73M94S — Leonardo (@Leonardo_live) November 27, 2025

Όπως είπε ο Ρομπέρτο Τσινγκολάνι, διευθύνων σύμβουλος και general manager της Leonardo, με το «Michelangelo» η Leonardo «επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην ανάπτυξη λύσεων που προστατεύουν πολίτες, θεσμούς και υποδομές συνδυάζοντας προηγμένη τεχνολογία, συστημικό όραμα και ισχυρές βιομηχανικές δυνατότητες. Σε έναν κόσμο όπου οι απειλές εξελίσσονται ταχέως και γίνονται ακόμα πιο πολύπλοκες, και όπου η άμυνα είναι πιο ακριβή από την επίθεση, η άμυνα πρέπει να καινοτομεί, να προβλέπει και να αγκαλιάζει τη διεθνή συνεργασία».

The #MichelangeloDome is not a single system, but a complete architecture that integrates next-generation land, naval, air and space sensors, cyber defence platforms, command-and-control systems, artificial intelligence, and coordinated effectors.



The platform creates a dynamic… pic.twitter.com/2BkPb4hcrz — Leonardo (@Leonardo_live) November 27, 2025

Όπως υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση, το «Michelangelo Dome» δεν θα είναι ένα μεμονωμένο σύστημα, μα μια αρχιτεκτονική που συνδυάζει αισθητήρες για ξηρά, θάλασσα, αέρα και διάστημα, πλατφόρμες κυβερνοάμυνας, συστήματα διοικήσεως και ελέγχου, Τεχνητή Νοημοσύνη κ.α.. Η πλατφόρμα αυτή, υποστηρίζεται, θα είναι ικανή να εντοπίζει, ιχνηλατεί και εξουδετερώνει απειλές ακόμα και σε περίπτωση μεγάλης κλίμακας, συντονισμένων επιθέσεων σε κάθε επίπεδο- από επιθέσεις με αεροσκάφη και πυραύλους (περιλαμβανομένων πολυηχητικών πυραύλων, drones κλπ) μέχρι επιθέσεις στη θάλασσα, πάνω και κάτω από την επιφάνεια, και στην ξηρά. Περιλαμβάνει σύντηξη δεδομένων (data fusion) από πολλαπλούς αισθητήρες και αλγορίθμους πρόγνωσης ώστε να προβλέπει την εχθρική δραστηριότητα, να βελτιστοποιεί την αντίδραση και να συντονίζει τα πιο αποτελεσματικά αντίμετρα.

🔴 #LDO_PR Cingolani presents the “Michelangelo – The Security Dome”



🎙️ “With the #MichelangeloDome, #Leonardo reaffirms its commitment to developing solutions that safeguard citizens, institutions, and infrastructure by combining advanced technology, a systemic vision, and… pic.twitter.com/GG9NaPr33y — Leonardo (@Leonardo_live) November 27, 2025

Ο Τσινγκολάνι είπε πως η εταιρεία θα στήσει μια ομάδα η οποία θα απαρτίζεται από προσωπικό προερχόμενο από τη Leonardo και τις ιταλικές ένοπλες δυνάμεις ώστε να αναπτυχθεί μια αρχιτεκτονική ικανή να ανταποκριθεί «στις ανάγκες της άμυνάς μας». Όπως αναφέρει το Reuters, μετά από μερική εφαρμογή, το «Michelangelo» θα αρχίσει να είναι πλήρως επιχειρησιακό από το 2028, με τα σχέδια να έχουν παρουσιαστεί σε κορυφαίους αξιωματούχους των ιταλικών ενόπλων δυνάμεων τις τελευταίες ημέρες.

Ο Ιταλός υπουργός Άμυνας, Γκουΐντο Κροζέτο, έχει ζητήσει λύσεις για την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, ειδικά για ενεργειακές υποδομές και αεροδρόμια. «Κάθε χώρα μπορεί να ενσωματώσει τις δικές της τεχνολογίες» είπε ο Κροζέτο την Πέμπτη. «Μαζί μπορούμε να συνεργαστούμε για τη δημιουργία ενός πολύ προηγμένου αμυντικού συστήματος εναντίον όλων των τύπων απειλών, από πολυηχητικούς πυραύλους μέχρι μικρά drones, επειδή οι απειλές τώρα έρχονται σε πολλές διαφορετικές μορφές» είπε από το Παρίσι μετά από συνάντηση με τη Γαλλίδα ομόλογό του, Κατρίν Βοτρέν. Όπως είπε, η Ιταλία έχει προσεγγίσει και άλλες ευρωπαϊκές χώρες για το εγχείρημα.