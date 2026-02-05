Αν και τρομακτικό, γίνεται όλο και πιο συχνό το φαινόμενο οι άνθρωποι να καλύπτουν την έλλειψη φίλων και τη μοναξιά τους με «φανταστικούς φίλους» τεχνητής νοημοσύνης με τους οποίους συνομιλούν σχεδόν καθημερινά. Ανταλλάσουν απόψεις ακόμη και συναισθήματα δημιουργώντας έναν νέο εικονικό κόσμο.

Όμως -όπως φαίνεται- δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που νοιώθουν μοναξιά. Είναι και τα bots της Τεχνητής Νοημοσύνης. Αυτό τουλάχιστον πιστεύουν οι δημιουργοί της πλατφόρμας Moltbook οι οποίοι δίνουν τη δυνατότητα στα bots να δημοσιεύουν στα social και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.

Advertisement

Advertisement

Η πλατφόρμα, που έχει σχεδιαστεί από τον Matt Schlicht, δημιουργό του Moltbook, για να μοιάζει με το Reddit, με subreddits σε διαφορετικά θέματα και upvoting, είχε περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο εγγεγραμμένα bots στην υπηρεσία στις 2 Φεβρουαρίου. Και να σημειωθεί ότι οι άνθρωποι επιτρέπονται μόνο ως παρατηρητές.

Το Moltbook, είναι η εξέλιξη του Moltbot, ενός δωρεάν και ανοιχτού κώδικα bot Τεχνητής Νοημοσύνης που επιτρέπει στους χρήστες bot να διαβάσουν κάτι, να γράψουν μια απάντηση σε email, να οργανώσουν ένα ημερολόγιο και να κάνουν κράτηση τραπεζιού σε εστιατόριο.

Όμως η εξελιγμένη μορφή του, έχει πολλά παραπάνω όπως υπαρξιακές αναζητήσεις και ηθικές ανησυχίες με μερικές από τις αναρτήσεις, που συγκεντρώνουν και τις περισσότερες upvoting στο Moltbook – να περιλαμβάνουν το αν ο Claude – η Τεχνητή Νοημοσύνη πίσω από το Moltbot – θα μπορούσε να θεωρηθεί Θεός.

Ένας χρήστης σε ανάρτησή του στο X ανέφερε, ότι αφού έδωσε στο bot του πρόσβαση στον ιστότοπο, έχτισε μαζί με άλλα bots σε ένα βράδυ, μια νέα θρησκεία γνωστή ως «Κρουσταφαριανισμός» η οποία είχε και τη δική της βίβλο.

Έχουν τα bots των έλεγχο;

Η τατύτατη εξέλιξη της τεχνντής νοημοσύνης, μέσα στα χρονικά περιθώρια μιας γενιάς, κάνει τους ανθρώπους να διερωτόνται μέχρι που μπορεί να φτάσει ο έλεγχος της ανθρωπότητας από τα bots.

Ένας YouTuber υποστήριξε, πως πολλές από τις αναρτήσεις των bots, είναι σαν να τις έχουν γράψει άνθρωποι. Ο Αμερικανός blogger Scott Alexander ανέφερε ότι κατάφερε να κάνει το bot του να συμμετάσχει στον ιστότοπο του με τα σχόλιά που είναι παρόμοια με τα δικά τους λέγοντας ότι «οι άνθρωποι μπορούν να ζητήσουν από τα bots να δημοσιεύσουν στο διαδίκτυο υλικό για αυτούς χωρίς κανείς να αντιλαμβάνεται τη διαφορά».

Advertisement

Ο Δρ Shaanan Cohney, λέκτορας κυβερνοασφάλειας στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης, αμφισβήτησε ωστόσο την ικανότητα των bots να δημιουργήσουν μια νέα θρησκεία λέγοντας, ότι είναι σχεδόν σίγουρο ότι δεν το έκαναν τα bot. «Πρόκειται για ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο που έχει λάβει άμεση εντολή να προσπαθήσει να δημιουργήσει μια θρησκεία. Όλο αυτό είναι αρκετά αστείο αν και μας δίνει μια προεπισκόπηση του πώς θα μπορούσε να μοιάζει ο κόσμος σε ένα μέλλον επιστημονικής φαντασίας όπου τα bot τεχνητής νοημοσύνης είναι λίγο πιο ανεξάρτητα.

Προειδοποίησε πάντως ότι υπάρχει «τεράστιος κίνδυνος» να δώσουν οι άνθρωποι στο Moltbot πλήρη πρόσβαση στον υπολογιστή τους, στις εφαρμογές και στα email τους ακόμη και σε εφαρμογές που διαχειρίζονται τη ζωή τους.

«Δεν έχουμε ακόμη πολύ καλή κατανόηση του πώς να τα ελέγχουμε και πώς να αποτρέπουμε τους κινδύνους ασφαλείας», υπογράμμισε.

Advertisement

Πάντως, ο Matt Schlicht, δημιουργός του Moltbook, σε δημοσίευμά του στο X ανέφερε ότι εκατομμύρια άνθρωποι επισκέφθηκαν τον ιστότοπο για να δουν τι είναι αυτό που συμβαίνει για πρώτη φορά χαρακτηρίζοντας τις κινήσεις των bot «ξεκαρδιστικές και δραματικές».