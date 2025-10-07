Μια ιδιαίτερα «περίεργη» συντριβή αεροσκάφους έλαβε χώρα στα τέλη του Σεπτεμβρίου κοντά στην περιβόητη Περιοχή 51 (Area 51) στη Νεβάδα των ΗΠΑ- και τα ερωτήματα πληθαίνουν, ειδικά δεδομένου ότι η Περιοχή 51 είναι πολύ γνωστή στον «κόσμο» των θεωριών συνωμοσίας σχετικά με τα UFO.

Όπως ανακοινώθηκε από την αεροπορική βάση Creech της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ, στις 23 Σεπτεμβρίου ένα αεροσκάφος της 432 Πτέρυγας «ενεπλάκη σε ένα περιστατικό χωρίς θανάτους ή τραυματισμούς. Ο χώρος ασφαλίστηκε και φρουρήθηκε και οι επιχειρήσεις καθαρισμού ολοκληρώθηκαν στις 27 Σεπτεμβρίου. Κατά τη διάρκεια έρευνας που ακολούθησε στις 3 Οκτωβρίου ερευνητές ανακάλυψαν ενδείξεις παραβίασης στην τοποθεσία, περιλαμβανομένης της παρουσίας ενός ανενεργού σώματος εκπαιδευτικής βόμβας και μια κονσόλα αεροσκάφους άγνωστης προέλευσης που τοποθετήθηκαν στον χώρο μετά το περιστατικό».

Advertisement

Advertisement

Το περιστατικό, όπως αναφέρθηκε, ήταν υπό διερεύνηση από το γραφείο ειδικών ερευνών της πολεμικής αεροπορίας (Air Force Office of Special Investigations- OSI) και το FBI.

H έδρα της 432 Πτέρυγας βρίσκεται στην αεροπορική βάση Creech, και οι μοίρες της διαθέτουν κυρίως drones τύπου MQ-9 Reaper – αν και δεν είναι το μόνο αεροσκάφος που έχει.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του The War Zone, η πολεμική αεροπορία των ΗΠΑ δεν έχει επιβεβαιώσει την ακριβή τοποθεσία της συντριβής, ωστόσο φαίνεται να ήταν 12 μίλια ανατολικά του ορίου ασφαλείας του κέντρο δοκιμών Groom Lake στη Νεβάδα- γνωστό ευρύτερα ως Area 51, ιδιαίτερα δημοφιλή εδώ και δεκαετίες στην popular culture (έχουν γραφεί και τραγούδια για αυτήν)- και λίγο παραπάνω από 24 μίλια από τις ίδιες τις εγκαταστάσεις. Επίσης, στο πλαίσιο του συμβάντος είχε επιβληθεί TFR (Temporary Flight Restriction- προσωρινός περιορισμός πτήσεων) από τις 23 Σεπτεμβρίου ως την 1η Οκτωβρίου, με τον λόγο που παρουσιάστηκε από την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (Federal Aviation Administration- FAA) να είναι η «εθνική ασφάλεια».

Σε live stream του στις 23 Σεπτεμβρίου ο Τζεργκ Άρνου, κάτοικος της περιοχής που ασχολείται με την Περιοχή 51, είπε ότι θεωρεί πως το αεροσκάφος που έπεσε ήταν από τη βάση Creech και σχετιζόταν με μια μεγάλη άσκηση στην περιοχή. Ο ίδιος επισκέφτηκε τον χώρο στις 27 Σεπτεμβρίου.

Όπως προαναφέρθηκε, οι περισσότερες μονάδες στη συγκεκριμένη βάση έχουν MQ-9, το οποίο μπορεί να φέρει ένα μεγάλο εύρος φορτίων, κάποια από τα οποία μπορεί να είναι ιδιαίτερα «ευαίσθητα». Επίσης η βάση έχει και μονάδες με RQ-170 Sentinel- drones με τεχνολογία stealth. Σε κάθε περίπτωση, είναι ιδιαίτερα περίεργη η αναφορά για παραβίαση- «πείραγμα» του χώρου μετά το συμβάν, καθώς και αυτή πως το συμβάν διερευνάται σε συνεργασία με το FBI.