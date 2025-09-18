Τους 6.000 έχουν φτάσει οι εξωπλανήτες που έχει ανακαλύψει η NASA, μέσα σε μόλις 30 χρόνια- ένα ορόσημο που φέρνει την αμερικανική διαστημική υπηρεσία σε ένα νέο κεφάλαιο στην εξερεύνηση του Διαστήματος.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι επιβεβαιωμένοι πλανήτες προστίθενται στο σύνολο σε κυλιόμενη βάση από επιστήμονες ανά τον κόσμο, οπότε δεν υπάρχει «6.000ός» πλανήτης. Τον αριθμό επιβλέπει το Exoplanet Science Institute της NASA (NExScI) στο IPAC του Caltech στην Πασαντίνα της Καλιφόρνια. Σημειώνεται πως υπάρχουν πάνω από 8.000 επιπλέον υποψήφιοι εξωπλανήτες που αναμένουν επιβεβαίωση.

Advertisement

Advertisement

«Εισερχόμαστε στο επόμενο μεγάλο κεφάλαιο της εξερεύνησης- κόσμους πέρα από τη φαντασία μας» λέει η αφηγήτρια σε σχετικό βίντεο που αναρτήθηκε online- υπογραμμίζοντας ωστόσο πως δεν έχει βρεθεί πλανήτης ακριβώς σαν τη Γη…τουλάχιστον, μέχρι τώρα.

«Αυτό το ορόσημο αντιπροσωπεύει δεκαετίες κοσμικής εξερεύνησης με κινητήρια δύναμη τα διαστημικά τηλεσκόπια της NASA- εξερεύνηση που έχει αλλάξει εντελώς τον τρόπο με τον οποίο η ανθρωπότητα βλέπει τον νυχτερινό ουρανό» είπε ο Σον Ντόμαγκαλ Γκόλντμαν, εκτελών χρέη διευθυντή στο Τμήμα Αστροφυσικής των κεντρικών της NASA στην Ουάσινγκτον. «Βήμα- βήμα, από την ανακάλυψη στον χαρακτηρισμό, αποστολές της NASA έχουν θέσει τα θεμέλια για να απαντήσουμε σε ένα θεμελιώδες ερώτημα: Είμαστε μόνοι; Τώρα, με το επερχόμενο Nancy Grace Roman Space Telescope και το Habitable Worlds Observatory, η Αμερική θα ηγηθεί του επόμενου γιγαντιαίου βήματος- της μελέτης κόσμων σαν τον δικό μας, γύρω από άστρα σαν τον Ήλιο μας» πρόσθεσε.

NASA/JPL-Caltech

Το συγκεκριμένο ορόσημο επιτυγχάνεται 30 χρόνια μετά τον εντοπισμό του πρώτου εξωπλανήτη γύρω από ένα άστρο σαν το δικό μας, το 1995. Πριν από αυτό, είχαν βρεθεί λίγοι πλανήτες γύρω από άστρα που είχαν καταρρεύσει. Αν και οι επιστήμονες θεωρούν πως ο γαλαξίας μας έχει δισεκατομμύρια πλανήτες, η ανακάλυψή τους αποτελεί πρόκληση. Λιγότεροι από 100 εξωπλανήτες έχουν θεαθεί ευθέως, επειδή οι πιο πολλοί είναι τόσο αχνοί που χάνονται στο φως του άστρου τους. Υπάρχουν άλλες τέσσερις μέθοδοι εντοπισμού που είναι έμμεσες- πχ η μέθοδος της διέλευσης, όπου ένας πλανήτης περνά μπροστά από ένα άστρο, μειώνοντας για λίγο τη φωτεινότητά του.

Ο ρυθμός της ανακάλυψης εξωπλανητών έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια: Σημειώνεται πως είχαν φτάσει τους 5.000 μόλις τρία χρόνια πριν, και αυτή η τάση αναμένεται να συνεχιστεί. Στη NASA η προσοχή εστιάζεται στον εντοπισμό βραχωδών πλανητών σαν τη Γη και τη μελέτη των ατμοσφαιρών τους για πιθανά ίχνη βιολογικής δραστηριότητας (biosignatures).