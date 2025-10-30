Υπερηχητικό μεν, «αθόρυβο» δε: Το πειραματικό αεροσκάφος X-59, «καρπός» της συνεργασίας των Lockheed Martin Skunk Works και της NASA, πραγματοποίησε την πρώτη του πτήση στις 28 Οκτωβρίου, σε μια εξέλιξη που θα μπορούσε να φέρει επανάσταση στην πολιτική αεροπορία, «εκτοξεύοντας» κατακόρυφα τις ταχύτητες.

Το Χ-59 απογειώθηκε από τις εγκαταστάσεις των Skunk Works στο US Air Force Plant 42 στο Πάλμντεϊλ της Καλιφόρνια και προσγειώθηκε κοντά στο Armstrong Flight Research Center της NASA στο Έντουαρντς της Καλιφόρνια. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Lockheed Martin, η πτήση εξελίχθηκε ακριβώς όπως είχε σχεδιαστεί.

«Έχουμε ενθουσιαστεί που επιτύχαμε την πρώτη πτήση του Χ-50» ανέφερε ο Ο Τζέι Σάντσεθ, αντιπρόεδρος και general manager των Lockheed Martin Skunk Workds. «Αυτό το αεροσκάφος είναι απόδειξη της καινοτομίας και της εξειδίκευσης της κοινής μας ομάδας, και είμαστε περήφανοι που βρισκόμαστε στην αιχμή της ανάπτυξης της αθόρυβης υπερηχητικής τεχνολογίας» πρόσθεσε.

Το Χ-59 είναι ένα υπερηχητικό αεροσκάφος που σχεδιάστηκε ειδικά για να επιδείξει τη δυνατότητα πτήσης σε υπερηχητικές ταχύτητες, παράλληλα μειώνοντας δραματικά το αποκαλούμενο «sonic boom»- τον χαρακτηριστικό και πολύ ισχυρό ήχο του σπασίματος του φράγματος του ήχου. Με αυτό τον τρόπο το Χ-59 επιδιώκει να «σπάσει» με τη σειρά του ένα από τα κυριότερα «φράγματα» στις υπερηχητικές πτήσεις για την πολιτική αεροπορία: Σημειώνεται πως στις ΗΠΑ απαγορεύεται σε πολιτικά αεροσκάφη να πετούν με ταχύτητες μεγαλύτερες αυτής του ήχου πάνω από την ξηρά ακριβώς λόγω του «sonic boom».

«Το Χ-59 είναι σύμβολο της αμερικανικής εφευρετικότητας. Το αμερικανικό πνεύμα δε γνωρίζει όρια. Είναι μέρος του DNA μας- η επιθυμία να πηγαίνουμε πιο μακριά, πιο γρήγορα και πιο αθόρυβα από ό,τι οποιοσδήποτε στο παρελθόν. Αυτό το έργο διατηρεί τη θέση της Αμερικής ως ηγέτη στην αεροπορία και έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο πετά το κοινό» είπε ο Σον Ντάφι, υπηρεσιακός διευθυντής της NASA.

Το ιδιαίτερο σχήμα του αεροπλάνου είναι σχεδιασμένο να μειώνει το «sonic boom», μετατρέποντάς το σε ένα «sonic thump»- το οποίο θυμίζει τον ήχο του κλεισίματος μιας πόρτας αυτοκινήτου. Το κόστος του προγράμματος ήταν υψηλό: Η NASA έχει καταβάλει στη Lockheed πάνω από 518 εκατ. δολάρια από το 2018 για την ανάπτυξη και δοκιμή του Χ-59.

To μονοκινητήριο, 30 μέτρων αεροσκάφος, πέταξε σε ταχύτητες χαμηλότερες αυτής του ήχου στην πρώτη του πτήση, πιάνοντας τα 370χλμ/ ώρα, ενώ έφτασε σε ύψος 3.660 μέτρων. Στόχος είναι να πετά σε ταχύτητα cruise 1.490 χλμ/ ώρα- ή αλλιώς, 1,4 Μαχ (1 Μαχ είναι η ταχύτητα του ήχου). Θα μπορεί να πετά δύο φορές πιο ψηλά και πάνω από δύο φορές ταχύτερα από τα σημερινά, συμβατικά αεροπλάνα της πολιτικής αεροπορίας.

Υπενθυμίζεται πως το υπερηχητικό Concorde είχε τεθεί σε υπηρεσία το 1976 με την British Airways και την Air France, μα αποσύρθηκε το 2003 λόγω υψηλού κόστους, ενώ είχε προηγηθεί και μια αεροπορική τραγωδία το 2000.