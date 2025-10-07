Την «οικογένεια» μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) Nomad αποκάλυψε η Sikorsky, της αμερικανικής Lockheed Martin.

Οι δικινητήριοι «Νομάδες» χαρακτηρίζονται από δυνατότητα κάθετης απογείωσης/ προσγείωσης (δεν χρειάζονται διάδρομο)- ένα σημαντικό πλεονέκτημα, αν λάβει κανείς υπόψιν εμπορικά επιτυχημένα drones της συγκεκριμένης κατηγορίας, όπως τα τουρκικά Bayraktar TB2 και Akinci- και από πολλαπλές κλίμακες: Τα αεροσκάφη του τύπου θα είναι διαθέσιμα σε διαφορετικά μεγέθη και δυνατότητες.

Όπως υπογραμμίζει η εταιρεία, ο δικινητήριος σχεδιασμός τους (φιλοσοφίας ιπτάμενης πτέρυγας) συνδυάζει την ευελιξία του ελικοπτέρου με την ταχύτητα και εμβέλεια ενός αεροπλάνου σταθερών πτερύγων: «Ένα αεροσκάφος Nomad μπορεί να απογειωθεί, να αιωρηθεί και να προσγειωθεί κάθετα, συν cruise στην πτέρυγα για παρατεταμένες περιόδους. Λειτουργούν χρησιμοποιώντας την αυτόνομη τεχνολογία MATRIX της Sikorsky και χρησιμοποιούν υβριδική- ηλεκτρική προώθηση, με τις μεγαλύτερες παραλλαγές να έχουν συμβατική τεχνολογία.

«Χρησιμοποιούμε τον όρο “οικογένεια” για να υποδείξουμε ένα χαρακτηριστικό- κλειδί του σχεδιασμού: Την δυνατότητά για κλίμακες μεγέθους από ένα μικρό Group 3 μη επανδρωμένο αεροσκάφος, σε αποτύπωμα αντίστοιχο ενός ελικοπτέρου Black Hawk» είπε ο Ριτς Μπέντον, αντιπρόεδρος και general manager της Sikorsky. «Η οικογένεια drones Nomad θα είναι προσαρμόσιμα, θα πηγαίνουν παντού, θα είναι ανεξάρτητα από τους διαδρόμους, ικανά για αποστολές με βάση στην ξηρά και τη θάλασσα, για τους τομείς της άμυνας, της εθνικής ασφαλείας, της δασοκομίας και για πολιτικούς οργανισμούς. Τα Nomad είναι πολλαπλασιαστής ισχύος, συμπληρώνοντας τις αποστολές αεροσκαφών όπως το Black Hawk για τη διατήρηση στρατηγικού πλεονεκτήματος στον Ινδικό- Ειρηνικό και σε ευρύτερες περιοχές».

Η Sikorsky ανακοίνωσε τον Μάρτιο του 2025 την πρώτη επιτυχημένη δοκιμαστική πτήση του Nomad 50, ανοίγματος φτερών 10,3 ποδών (λίγο πάνω από 3 μέτρα). Η εταιρεία φτιάχνει τώρα το Nomad 100, που θα είναι μεγαλύτερης κατηγορίας, με άνοιγμα φτερών περίπου 6 μέτρα.

Μεταξύ άλλων, τα drones αυτά θα προορίζονται για αποστολές αναγνώρισης, ελαφράς επίθεσης, επιμελητείας που παρουσιάζει έναν βαθμό κινδύνου κ.α. Η κλίμακα αρχίζει από το Group 3 (από 25 μέχρι 600 κιλά) και φτάνει τα Group 4 και 5 (πάνω από 600 κιλά).