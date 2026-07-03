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Ανθρωποειδή ρομπότ διαγωνίζονται σε ποδοσφαιρικούς αγώνες στο RoboCup στην Ίντσεον της Νότιας Κορέας, παρουσιάζοντας την πρόοδο της ρομποτικής μπροστά σε θεατές.



Τα ανθρωποειδή ρομπότ κυνηγούν τη μπάλα, σκοράρουν γκολ και ενίοτε πέφτουν στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια των ποδοσφαιρικών αγώνων στο RoboCup στην Ίντσεον της Νότιας Κορέας.

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Το βίντεο δείχνει αρκετούς αγώνες να διεξάγονται ταυτόχρονα σε μικρούς αγωνιστικούς χώρους, καθώς τα ρομπότ κάνουν πάσες, σουτάρουν και αμύνονται με ολοένα και μεγαλύτερη ακρίβεια.

Thousands of competitors, researchers, and students gathered in Incheon for RoboCup 2026, the world's largest robotics and AI competition, showcasing the latest advances in humanoid robotics and autonomous technology. pic.twitter.com/cX88MQSy60 July 3, 2026

Το τουρνουά συγκεντρώνει ομάδες που δημιουργούν ρομπότ ικανά να παίζουν ποδόσφαιρο με περιορισμένη ανθρώπινη παρέμβαση. Αν και οι κινήσεις τους παραμένουν πιο αργές και λιγότερο ομαλές από αυτές των επαγγελματιών παικτών, οι επισκέπτες αναφέρουν ότι η τεχνολογία είναι πιο προηγμένη από ό,τι περίμεναν.

Το RoboCup θεωρείται ευρέως ως πεδίο δοκιμών για την έρευνα στη ρομποτική, όπου οι μηχανικοί βελτιώνουν την ισορροπία, την όραση και τη λήψη αποφάσεων μέσω ανταγωνιστικών παιχνιδιών.