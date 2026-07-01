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Ο Ταμπόρδα, ο Τεττέη και ο Αντίνο, ο οποίος πέτυχε δύο τέρματα, διαμόρφωσαν το τελικό σκορ της αναμέτρησης.

Ο προπονητής Τζέικομπ Νίστρουπ χρησιμοποίησε διαφορετικές ενδεκάδες στα δύο ημίχρονα, διατηρώντας τον έλεγχο του παιχνιδιού καθ' όλη τη διάρκεια.

Η ομάδα θα συνεχίσει την προετοιμασία της με φιλικούς αγώνες απέναντι στον Άγιαξ, την Γκρασχόπερς και τη Ραπίντ Βιέννης.

Η επίσημη αγωνιστική δράση ξεκινά στις 23 Ιουλίου στην Ουγγαρία, με τον αγώνα κόντρα στην Πάκσι για τα προκριματικά του Conference League.

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Ο ορεξάτος Παναθηναϊκός του Νίστρουπ -ειδικά στο πρώτο ημίχρονο- πήρε καλό “βαθμό” στο πρώτο του φιλικό προετοιμασίας, επικρατώντας με άνεση της Χέλμοντ (4-0) στην Ολλανδία, με τα γκολ των Ταμπόρδα, Τεττέη και Αντίνο (δυο τέρμα ο Αργεντινός).

Επόμενο φιλικό για τον Παναθηναϊκό, αυτό κόντρα στον Άγιαξ, το Σάββατο 4 Ιουλίου στην Ολλανδία με ώρα έναρξης τις 18:00, ενώ θα ακολουθήσουν οι αναμετρήσεις με Γκρασχόπερς (11 Ιουλίου στη Λεωφόρο) και με Ραπίντ Βιέννης στην Αυστρία.

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Θυμίζουμε ότι η πρώτη επίσημη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού είναι προγραμματισμένη για τις 23 Ιουλίου, στην Ουγγαρία κόντρα στην Πάκσι για τα προκριματικά του Conference League. Η ρεβάνς θα ακολουθήσεις (30.07.2026).

Ο Παναθηναϊκός του Νίστρουπ είχε μια κυριαρχική παρουσία κόντρα στην αδύναμη Χέλμον και έβγαλε αρκετούς αυτοματισμούς -ειδικά στο πρώτο μέρος- κάτι που “μεταφράστηκε” άμεσα σε γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Δανός προπονητής άλλαξε τα 9/11 της ενδεκάδας με τον Παναθηναϊκό να έχει και πάλι τον πλήρη έλεγχο του ματς.

Μετά από εκτέλεση κόρνερ του Γιάσκουσιτς στο 6′ και αδυναμία της άμυνας της Χέλμοντ να απομακρύνει, η μπάλα κατέληξε στον Ταμπόρδα, ο οποίος πλάσαρε ψύχραιμα για το 1-0′. Τρία λεπτά μετά, οι “πράσινοι” του σκόραραν ξανά από στατική φάση οι “πράσινοι”, με τον Τσέριν να εκτελεί το φάουλ και με τον Τεττέη να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με καρφωτή κεφαλιά.

Το 3-0 “γράφτηκε” στο 74′. Ο Αντίνο βρήκε χώρο έξω από τη μεγάλη περιοχή και σκόραρε για το 3-0 με όμορφο σουτ, χαμηλά στην αριστερή γωνία του τερματοφύλακα! Ο Αργεντινός είχε ένα ακόμα γκολ στην αναμέτρηση, κανοντας το τελικό 4-0 στο 85′ με χαμηλό πλασέ εντός μεγάλης περιοχής.

ΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τζέικομπ Νίστρουπ):

Α’ Ημίχρονο (4-2-3-1): Πένια – Καλάμπρια, Κάτρης, Τουμπά, Μπινιάρης – Τσιριβέγια, Τσέριν – Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Ζαρουρί – Τεττέη.

Β’ Ημίχρονο (4-2-3-1): Τσάβες – Τσάπρας, Ίνγκασον, Τουμπά (71’ Λάβδας), Κυριακόπουλος – Σιώπης, Καμαρά – Ταμπόρδα (71’ Μπινιάρης), Κοντούρης, Αντίνο, Παντελίδης.

ΧΕΛΜΟΝΤ (Φρέντερικ Φρανς): Μπέργκσεν, Φαν Μπρι, Έιντεν, Ζούτφεν, Λάντχεερ, Ντ. Γκέερτς, Βέλντε, Γιάνσεν, Κέβαλ (46’ Σίσερο), Χούιμπερτς, Τζ. Γκέερτς (53’ Κίτον).