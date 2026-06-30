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Ο Παναθηναϊκός «έκλεισε» μία πολύ μεγάλη μεταγραφή, κάνοντας δικό του τον πολύπειρο κεντρικό αμυντικό Στέφαν Ντε Φράι. Η «πράσινη» ΠΑΕ προανήγγειλε τη μεταγραφή του παίκτη, ο οποίος θα ενσωματωθεί με την υπόλοιπη ομάδα στην προετοιμασία στο Άπελντοορν της Ολλανδίας το απόγευμα της Τρίτης (30/6).

Μία υπόθεση που δουλευόταν εδώ και καιρό από τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, με κομβικό ρόλο του Στέφανου Κοτσόλη, κατέληξε τελικά σε «γάμο», με τον 34χρονο στόπερ να υπογράφει το συμβόλαιό του με το «τριφύλλι», διάρκειας 1+1 χρόνων.

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Η προετοιμασία του Παναθηναϊκού συνεχίστηκε το πρωί της Τρίτης (30/6) στο Άπελντοορν της Ολλανδίας, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ και τους συνεργάτες του να ρίχνουν το βάρος στο κομμάτι της τακτικής. Ο Ντε Φράι αναμένεται να ενσωματωθεί το απόγευμα με την υπόλοιπη αποστολή, ωστόσο δεν θέλει να χάσει χρόνο. Παρότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει προγραμματισμένη απογευματινή προπόνηση, ο ίδιος ζήτησε να κάνει ατομικό πρόγραμμα με τον γυμναστή της ομάδας.

Μία κίνηση που δείχνει ξεκάθαρα τη νοοτροπία και τον επαγγελματισμό του, καθώς ο Ολλανδός θέλει να μπει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στο πρόγραμμα, να ανεβάσει ρυθμούς και να είναι έτοιμος για τις πρώτες υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού. Ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, δεν θα είναι απίθανο να πάρει χρόνο συμμετοχής στο φιλικό του Σαββάτου (4/7) κόντρα στον Άγιαξ.