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Ο 27χρονος ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα έως το 2029, στοχεύοντας να προσφέρει ποιότητα και ασφάλεια στα μετόπισθεν.

Ο Πένια προέρχεται από τη φημισμένη ακαδημία της Μπαρτσελόνα και διαθέτει σημαντική εμπειρία από το υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει αγωνιστεί σε διάφορες ομάδες, ενώ έχει υπάρξει διεθνής με όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Ισπανίας.

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Τη τρίτη του καλοκαιρινή μεταγραφική κίνηση ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός. Μετά τους Καμαρά και Τσάπρα, οι πράσινοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Ινάκι Πένια, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2029.

Ο Παναθηναϊκός αναζητούσε στην αγορά έναν βασικό τερματοφύλακα και τον βρήκε στο πρόσωπο του Ινάκι Πένια, ο οποίος προέρχεται από τη φημισμένη ακαδημία της Μπαρτσελόνα. Έχει “γράψει” συμμετοχές με την πρώτη ομάδα των Καταλανών, ενώ την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με τη μορφή δανεισμού στην Έλτσε.

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Οι πράσινοι απέκτησαν τα δικαιώματά του από την Μπαρτσελόνα, με τις δύο πλευρές να αναμένεται να πορευτούν μαζί μέχρι το 2029.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Ινιάκι Πένια από την Μπαρτσελόνα. Ο 27χρονος Ισπανός τερματοφύλακας υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών και έρχεται στο Τριφύλλι για να προσφέρει εμπειρία από το υψηλότερο επίπεδο, ποιότητα και ασφάλεια στα μετόπισθεν.

Ο Ινιάκι Πένια γεννήθηκε στις 2 Μαρτίου 1999 στο Αλικάντε και θεωρείται ένας από τους πιο ταλαντούχους Ισπανούς τερματοφύλακες της γενιάς του. Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο σε ηλικία μόλις πέντε ετών στις ακαδημίες της Αλικάντε και το 2012 μετακόμισε στη φημισμένη ακαδημία της Μπαρτσελόνα, τη «Λα Μασία», αφήνοντας τη Βιγιαρεάλ.

Υπήρξε βασικό μέλος της ομάδας Νέων των Μπλαουγκράνα που κατέκτησε το UEFA Youth League τη σεζόν 2017-18, αγωνιζόμενος μάλιστα ως βασικός στον τελικό απέναντι στην Τσέλσι. Την ίδια χρονιά υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την Μπαρτσελόνα και προωθήθηκε στη δεύτερη ομάδα του συλλόγου, πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του με την Μπαρτσελόνα Β τον Οκτώβριο του 2018, ενώ παράλληλα συμμετείχε και σε αποστολές της πρώτης ομάδας.

Το 2022 παραχωρήθηκε με δανεισμό στη Γαλατασαράι, όπου πραγματοποίησε το ντεμπούτο του σε επίπεδο πρώτης ομάδας, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις στο τουρκικό πρωτάθλημα.

Μετά την επιστροφή του στη Βαρκελώνη, πραγματοποίησε -υπό τις οδηγίες του Τσάβι- το επίσημο ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα της Μπαρτσελόνα στο Champions League απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν τον Νοέμβριο του 2022. Τον Ιανουάριο του 2023 καθιερώθηκε στο ρόστερ της πρώτης ομάδας, ενώ λίγους μήνες αργότερα πανηγύρισε την κατάκτηση του ισπανικού πρωταθλήματος και ανανέωσε το συμβόλαιό του.

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Η μεγάλη ευκαιρία ήρθε τη σεζόν 2024-25, όταν ο Τερ Στέγκεν τραυματίστηκε σοβαρά. Ο Χάνσι Φλικ εμπιστεύθηκε για σημαντικό μέρος της χρονιάς τη φανέλα του βασικού στον Πένια, ο οποίος ξεχώρισε ιδιαίτερα στην εμφατική νίκη των Καταλανών με 4-0 επί της Ρεάλ Μαδρίτης στο clasico τον Οκτώβριο του 2024, αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές για την απόδοσή του. Είχε 16 παρουσίες και σημαντική συνεισφορά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, αγωνίστηκε ως αλλαγή -λόγω αποβολής του Σέζνι- στον νικηφόρο τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης (5-2) στο ισπανικό Σούπερ Καπ, και πανηγύρισε το Κύπελλο Ισπανίας και το τρεμπλ, ενώ πήρε συμμετοχές και στο Champions League.

Τον Αύγουστο του 2025 ανανέωσε εκ νέου τη συνεργασία του με την Μπαρτσελόνα έως το 2028 και στη συνέχεια παραχωρήθηκε δανεικός στην Έλτσε.

Σε διεθνές επίπεδο, ο Πένια έχει αγωνιστεί σε όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Ισπανίας, από την Κ16 έως και την Κ21. Ήταν βασικός στην πορεία της Ισπανίας μέχρι τον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ17 το 2016, ενώ το 2021 βρέθηκε και στις κλήσεις της εθνικής ανδρών, χωρίς ωστόσο να πραγματοποιήσει συμμετοχή.

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Καλωσορίζουμε τον Ινιάκι στην οικογένεια του Παναθηναϊκού.