Ποιος ήταν ο ισχυρότερος ήχος που έχει ακουστεί στον κόσμο; Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι δύσκολο να δοθεί, δεδομένου ότι η Γη υπάρχει από πολύ πριν εμφανιστούν άνθρωποι σε αυτήν για να…τον ακούσουν, ενώ ακόμη και η δυνατότητα καταγραφής του ήρθε αρκετά αργά στην ανθρώπινη ιστορία.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, λοιπόν, μπορούμε να μιλήσουμε για τον δυνατότερο γνωστό/ καταγεγραμμένο ήχο: Σύμφωνα με την American Academy of Audiology, το HistoryFacts και άλλες πηγές, πρόκειται για την έκρηξη του ηφαιστείου Κρακατόα, στο νησί Ρακάτα στην Ινδονησία, στις 20 Μαΐου 1883. Ο ήχος από την έκρηξη υπολογίζεται στα 310 dB SPL (decibels sound pressure level). Συγκριτικά, η ανθρώπινη κανονική ομιλία υπολογίζεται γύρω στα 55-65 decibels και στα 85 θεωρείται ότι χρειάζονται προστατευτικά μέσα για να αποφευχθεί βλάβη στην ακοή (θεωρείται βέβαιη αν ο ήχος παραμένει εκεί για διάστημα δύο ωρών και πάνω). Ο άνθρωπος μπορεί να αντέξει 100 για περίπου 14 λεπτά και 110 για περίπου 2 λεπτά.

Υπάρχουν αναφορές ότι η έκρηξη ακούστηκε σε απόσταση 2.000 χλμ, στον Κόλπο της Βεγγάλης (κάτοικοι εκεί είπαν ότι ήταν σαν ήχος πυροβολικού), ενώ υπάρχουν αναφορές πως την άκουσαν ακόμα και σε κάποια νησιά στον δυτικό Ινδικό Ωκεανό σε επίπεδο αντίστοιχο ενός πυροβολισμού. Λόγω της ταχύτητας του ήχου, οι άνθρωποι εκεί μάλλον άκουσαν τον ήχο περίπου τέσσερις ώρες αφού αυτή έλαβε χώρα.

Η έκρηξη του Κρακατόα είχε ισχύ αντίστοιχη μιας βόμβας 200 μεγατόνων και ήταν τέσσερις φορές ισχυρότερη από τη μεγαλύτερη θερμοπυρηνική έκρηξη που έχει προκαλέσει άνθρωπος- αυτήν της Tsar Bomba το 1961. Δεδομένου ότι στα 194 ντεσιμπέλ η ακουστική δόνηση μετατρέπεται σε «κύμα» (shockwave) όπως αυτό όταν ένα αεροπλάνο σπάει το φράγμα του ήχου, δεν τολμά κανείς να φανταστεί τι συνέβη στους ανθρώπους και τα ζώα που βρίσκονταν κοντά στο ηφαίστειο.

Όπως ανέφερε ωστόσο στο Live Science ο Μίκαελ Φέρλαντερ, καθηγητής και επικεφαλής του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Ακοής και Ακουστικής στο RWTH Aachen University, δεν μπορούμε να ξέρουμε με βεβαιότητα επειδή κανείς δεν ήταν αρκετά κοντά για να τη μετρήσει- οπότε μιλάμε μόνο για εκτιμήσεις.

Άλλος ένας υποψήφιος θα ήταν η έκρηξη της Τουνγκούσκα το 1908, η οποία όμως επίσης κατεγράφη μόνο από μεγάλη απόσταση. Όσον αφορά στη σύγχρονη εποχή (εννοώντας την εποχή κατά την οποία υπάρχουν δίκτυα αισθητήρων σε όλο τον πλανήτη), ο καθηγητής Ντέιβιντ Φι του Geophysical Institute at the University of Alaska Fairbanks είπε στο Live Sience πως μάλλον ήταν η έκρηξη του ηφαιστείου Χούνγκα- Τόνγκα τον Ιανουάριο του 2022.