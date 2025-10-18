Στοιχεία που υποδεικνύουν την ενδεχόμενη ύπαρξη ενός άγνωστου μέχρι τώρα ένατου πλανήτη στο Ηλιακό Σύστημα βρήκαν αστρονόμοι- ο οποίος όμως ίσως να μην είναι τόσο κοντά όσο υποδείκνυαν οι μέχρι τώρα θεωρίες για τον ενδεχόμενο «Ένατο Πλανήτη».

Ο υποτιθέμενος αυτός «Πλανήτης Υ», όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Live Science, θα μπορούσε να έχει το μέγεθος σαν αυτό της Γης, και μάλιστα θα μπορούσε να υπάρχει επιπρόσθετα στον «Ένατο Πλανήτη», ανεβάζοντας τον αριθμό των πλανητών του Ηλιακού Συστήματος στους 10, αν (θεωρητικά) επιβεβαιωθούν και οι δύο.

Η αναζήτηση του «Πλανήτη 9» άρχισε μετά την ανακάλυψη του Ποσειδώνα το 1846 και σταμάτησε προσωρινά τη δεκαετία του 1930 με την ανακάλυψη του Πλούτωνα, ο οποίος όμως το 2006 υποβαθμίστηκε σε πλανήτη- νάνο. Η έρευνα ωστόσο άρχισε εκ νέου δυναμικά το 2016, όταν οι αστρονόμοι Μάικ Μπράουν και Κονσταντίν Μπατίγκιν του Caltech παρουσίασαν τη θεωρία τους για τον Ένατο Πλανήτη, σύμφωνα με την οποία οι ασυνήθιστες τροχιές ενός αριθμού μεγάλων ουράνιων σωμάτων πέρα από τον Ποσειδώνα προκαλούνται από τη βαρυτική έλξη ενός γιγαντιαίου κρυμμένου αντικειμένου.

Ο υποθετικός αυτός κόσμος, γνωστός και ως «Πλανήτης Χ», φέρεται να βρίσκεται στη Ζώνη Κάιπερ (Kuiper Belt)- έναν δίσκο αστεροειδών, κομητών και πλανητών- νάνων (μεταξύ των οποίων και ο Πλούτωνας) σε τροχιά γύρω από τον Ήλιο πέρα από τους οκτώ γνωστούς πλανήτες, ωστόσο μέχρι τώρα δεν έχει εντοπιστεί.

Σε νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στις 21 Αυγούστου στο Monthly Notices of the Royal Astronomical Society μια άλλη ομάδα ερευνητών υποστηρίζει ότι έχει βρει στοιχεία ενός νέου υποψήφιου «Ένατου Πλανήτη», τον οποίο χαρακτήρισαν «Πλανήτη Υ». Ο υποθετικός αυτός κόσμος θα μπορούσε να βρίσκεται και αυτός στη Ζώνη Κάιπερ και να είναι πιο κοντά από τον «Πλανήτη Χ» και να έχει μέγεθος σαν αυτό της Γης. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το ότι, αν ισχύει αυτό, δεν αποκλείει την ύπαρξη και του «Πλανήτη Χ» της προαναφερθείσας θεωρίας.

Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα αυτό αφού ανέλυσαν τις τροχιές 50 αντικειμένων της Ζώνης Κάιπερ (Kuiper Belt). Όπως διαπίστωσαν, είχαν κλίση 15 μοιρών συγκριτικά με τους υπόλοιπους πλανήτες του Ηλιακού Συστήματος, και το μόνο που θα το εξηγούσε αυτό θα ήταν η ύπαρξη ενός κρυμμένου κόσμου.

«Αρχίσαμε να προσπαθούμε να βρούμε εξηγήσεις διαφορετικές από την ύπαρξη ενός πλανήτη για να εξηγήσουμε την κλίση, μα αυτό που βρήκαμε είναι πως τελικά χρειάζεσαι έναν πλανήτη εκεί» είπε στο CNN ο Αμίρ Σιράζ, αστροφυσικός στο Princeton University και ένας εκ των συντελεστών της έρευνας. «Το επιστημονικό αυτό άρθρο δεν είναι η ανακάλυψη ενός πλανήτη, μα είναι σίγουρα η ανακάλυψη ενός γρίφου για το οποίο πιθανή λύση είναι ένας πλανήτης».

Με βάση τους υπολογισμούς αυτούς, οι ερευνητές πιστεύουν πως ο «Πλανήτης Υ» είναι πιθανότατα ένας βραχώδης κόσμος με μάζα μεταξύ αυτής του Ερμή και της Γης. Αυτή είναι σημαντικά μικρότερη από την υποτιθέμενη μάζα του «Πλανήτη Χ», που θεωρείται ότι θα μπορούσε να είναι ένας γίγαντας αερίων με μάζα μέχρι και 10 φορές μεγαλύτερη από αυτήν της Γης.

Οι ερευνητές επίσης εκτιμούν πως ο «Πλανήτης Υ» βρίσκεται κάπου μεταξύ 100 και 200 φορών πιο μακριά από τον Ήλιο σε σχέση με τη Γη. Αυτό δεν είναι πολύ πέρα από την τροχιά του Ποσειδώνα (σε απόσταση 30 φορές αυτήν μεταξύ Γης και Ήλιου) και είναι πολύ πιο κοντά από τον «Πλανήτη Χ (εικάζεται πως είναι 400 φορές πιο μακριά από τον Ήλιο από ό,τι η Γη). Σημειώνεται πως και στις δύο περιπτώσεις, το φως που θα έφτανε στη Γη μέσω αντανάκλασης θα ήταν πολύ λίγο, καθιστώντας δύσκολο τον απευθείας εντοπισμό.