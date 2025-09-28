Μόλις τρεις μήνες μετά τη φονική συντριβή της Air India, μια ομάδα μηχανικών παρουσίασε μια καινοτόμο ιδέα που θα μπορούσε να σώσει χιλιάδες ζωές.

Το Project Rebirth είναι ένα προσαρμοσμένο σύστημα ασφαλείας για αεροπλάνα, το οποίο χρησιμοποιεί τεράστιους αερόσακους παρόμοιους με εκείνους των αυτοκινήτων. Με τη βοήθεια αισθητήρων και τεχνητής νοημοσύνης, το σύστημα εντοπίζει πότε μια σύγκρουση είναι αναπόφευκτη και, μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου, αναπτύσσει αερόσακους στη μύτη, την κοιλιά και την ουρά του αεροσκάφους.

Οι αερόσακοι σχηματίζουν ένα προστατευτικό κουκούλι που μειώνει δραματικά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, μετατρέποντας μια δυνητικά καταστροφική συντριβή σε ελεγχόμενη και πιο ασφαλή προσγείωση.

project rebirth introduces the idea of an AI airplane crash survival system with inflating external airbags to reduce impact during landing https://t.co/BdWcQyMQwU pic.twitter.com/0xdz6Xr6fE — designboom (@designboom) August 14, 2025

Η καινοτομία αυτή είναι φιναλίστ για το βραβείο James Dyson, που τιμά εφευρέσεις με δυνατότητα παγκόσμιου αντίκτυπου. Δημιουργοί της είναι οι μηχανικοί Eshel Wasim και Dharsan Srinivasan, από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Επιστήμης Birla, στην πανεπιστημιούπολη του Ντουμπάι. Στην ιστοσελίδα του βραβείου, το Project Rebirth περιγράφεται ως το πρώτο «σύστημα επιβίωσης σε σύγκρουση με τεχνητή νοημοσύνη».

Η τεχνητή νοημοσύνη του συστήματος παρακολουθεί παραμέτρους όπως υψόμετρο, ταχύτητα, κατάσταση κινητήρων, πορεία, φωτιά και αντιδράσεις του πιλότου. Αν διαπιστωθεί ότι μια σύγκρουση κάτω από τα 3.000 πόδια είναι αναπόφευκτη, οι αερόσακοι ενεργοποιούνται αυτόματα – με δυνατότητα χειροκίνητης παράκαμψης από τον πιλότο.

Μέσα σε δύο δευτερόλεπτα, το πολυστρωματικό ύφασμα των αερόσακων απορροφά την πρόσκρουση, ενώ συστήματα αντίστροφης ώθησης ή προωθητήρες αερίου μειώνουν την ταχύτητα και σταθεροποιούν το αεροπλάνο. Επιπλέον, υγρά απορρόφησης κραδασμών στο εσωτερικό περιορίζουν τους τραυματισμούς των επιβατών.

Un système futuriste d'immenses airbags pour avion qui se déclenchent en cas de crash!



Ce système, nommé "Project Rebirth", a été conçu par des étudiants à Dubaï.



L'activation des airbags est pilotée par une IA.



Il pourrait réduire la force d'impact d'au moins 60%. pic.twitter.com/G4QMH2j22T — ActuIA (@mostefaouismail) September 12, 2025

Το Project Rebirth μπορεί να προστεθεί σε υπάρχοντα αεροσκάφη ή να ενσωματωθεί σε νέα μοντέλα. Οι δημιουργοί του σκοπεύουν τώρα να συνεργαστούν με αεροδιαστημικά εργαστήρια για περαιτέρω δοκιμές.

Σε αντίθεση με τα περισσότερα συστήματα ασφαλείας που επικεντρώνονται στην πρόληψη ατυχημάτων, το Project Rebirth ξεχωρίζει επειδή «προετοιμάζεται για το χειρότερο όταν όλα τα άλλα έχουν αποτύχει».

