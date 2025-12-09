Η προμήθεια προηγμένων πολλαπλών εκτοξευτών πυραύλων PULS συζητήθηκε στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) την Τρίτη, υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η αγορά των ισραηλινών PULS (36 συνολικά, αντί περίπου 650- 700 εκατ. ευρώ) που έχει ήδη εγκριθεί από τη Βουλή, αποτελεί μία πολύ σημαντική εξέλιξη για το ελληνικό πυραυλικό πυροβολικό, καθώς αναβαθμίζει δραματικά τις δυνατότητές του. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις και εγκρίθηκαν εξοπλιστικά προγράμματα των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ έγινε ενημέρωση για το σχέδιο αξιοποίησης του προγράμματος SAFE με βάση τον εγκεκριμένο Μακροπρόθεσμο Προγραμματισμό Αμυντικών Εξοπλισμών 2025-2036. Επίσης, έγινε ενημέρωση για την καινοτομία στις Ένοπλες Δυνάμεις και τη δραστηριότητα του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ).

Μεταξύ αυτών που συζητήθηκαν, πέραν της προμήθειας των PULS, ήταν η εν συνεχεία υποστήριξη (Follow On Support) των μαχητικών Rafale, η προμήθεια μη επανδρωμένων ελικοπτέρων για τις φρεγάτες FDI, η προμήθεια πυραύλων για τα συστήματα αεράμυνας RAM των πυραυλακάτων κλάσης «Ρουσσέν» του Πολεμικού Ναυτικού, η αναβάθμιση των πυροβόλων των φρεγατών ΜΕΚΟ και οι περαιτέρω εξελίξεις/ διεργασίες σχετικά με τη συμφωνία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για την προμήθεια ανταλλακτικών για τα ελληνικά επιθετικά ελικόπτερα Apache.

Με τα διδάγματα από τις σύγχρονες πολεμικές συγκρούσεις να έχουν αναδείξει τη σημασία των όπλων ακριβείας μακράς εμβέλειας, οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις προχωρούν σε ριζική αναβάθμιση των δυνατοτήτων τους στον τομέα του πυραυλικού πυροβολικού.

Η ενίσχυση των δυνατοτήτων του πυραυλικού πυροβολικού– που αυτή τη στιγμή απαρτίζεται από τα συστήματα πολλαπλών εκτοξευτών πυραύλων (ΠΕΠ) MLRS και RM-70 που διαθέτουν οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις- προκύπτει από την ανάγκη για δυνατότητα πληγμάτων βαθιά στην ενδοχώρα του αντιπάλου, πολύ πίσω από αυτό που θα χαρακτηριζόταν ως «πρώτη γραμμή», εναντίον στόχων στρατηγικής σημασίας. Η ενίσχυση των δυνατοτήτων τέτοιου είδους- σε συνδυασμό και με τα άλλα όπλα μακράς εμβέλειας στο ελληνικό οπλοστάσιο- αυξάνει κατακόρυφα την αποτρεπτική ισχύ, καθώς στέλνει στον εν δυνάμει αντίπαλο το μήνυμα πως «τίποτα δεν είναι ασφαλές» σε περίπτωση κλιμάκωσης, και «κουμπώνει» στην αμυντική φιλοσοφία της (αντιαεροπορικής, αντιπυραυλικής, αντιπλοϊκής, αντιdrone, ανθυποβρυχιακής) «Ασπίδας του Αχιλλέα», παρέχοντας στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις σημαντικές δυνατότητες πληγμάτων σε βάθος.

Το PULS της Elbit Systems έχει εμβέλεια μέχρι και 300 χλμ. Τα τροχοφόρα αυτά συστήματα προορίζονται για τη Θράκη και τα νησιά του Αιγαίου και έχουν τη δυνατότητα χρήσης/ εκτόξευσης ενός εύρους πυρομαχικών. Ο εκτοξευτής διαθέτει δύο «pods», για διαφορετικά είδη ρουκετών/ πυραύλων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι Accular των 122 χιλιοστών (18 ρουκέτες, εμβέλειας μέχρι και 35 χλμ), οι Accular των 160 χιλιοστών (10 ρουκέτες, εμβέλειας μέχρι και 40 χλμ), οι EXTRA (4 πύραυλοι, με εμβέλεια μέχρι και 150 χλμ) και οι Predator Hawk (2 πύραυλοι, εμβέλειας μέχρι και 300 χλμ).

Στο οπλοστάσιο του ελληνικού πυραυλικού πυροβολικού το πιο προηγμένο σύστημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι το MLRS M270. Πρόκειται για ένα αμερικανικής προέλευσης σύστημα που υπάρχει στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις από τη δεκαετία του 1990. Το ελληνικό Πυροβολικό διαθέτει 36 συστήματα του τύπου και αποτελεί ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό και γνώριμο στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις σύστημα, για το οποίο υπάρχει επίσης μεγάλος διαθέσιμος όγκος πυρομαχικών- μεταξύ των οποίων «έξυπνα» πυρομαχικά όπως τα SADARM και οι ημιβαλλιστικοί πύραυλοι μεγάλης εμβέλειας ATACMS. Την «τριάδα» του ελληνικού πυραυλικού πυροβολικού ολοκληρώνουν οι πολλαπλοί εκτοξευτές πυραύλων RM-70, τσεχοσλοβάκικης κατασκευής, που υφίστανται σε ικανούς αριθμούς στο ελληνικό οπλοστάσιο (πάνω από 100).