Ενα μυστηριώδες αντικείμενο, το οποίο ένας αμφιλεγόμενος επιστήμονας ισχυρίζεται ότι θα μπορούσε να είναι ένα «εξωγήινο θωρηκτό», φτάνει στο πλησιέστερο σημείο του στη Γη σήμερα Παρασκευή (19/12). Το αντικείμενο, γνωστό ως 3i/ATLAS , φτάνει με ταχύτητα 130.000 μίλια/ώρα σε απόσταση 170 εκατομμυρίων μιλίων – περίπου διπλάσια από την απόσταση του ήλιου.
Οι αστρονόμοι συμφωνούν σχεδόν όλοι ότι πρόκειται για κομήτη εκτός του ηλιακού μας συστήματος, αλλά ένας αστροφυσικός του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ έχει πυροδοτήσει συζητήσεις λέγοντας ότι δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο να μας επισκέπτονται εξωγήινοι.
Ο καθηγητής Αβι Λεμπ δήλωσε στο Sky News ότι η ανθρωπότητα θα πρέπει να βρίσκεται σε υψηλή επιφυλακή. «Η εξωγήινη τεχνολογία αποτελεί πιθανή απειλή, επειδή όταν βγαίνεις σε ένα ”ραντεβού στα τυφλά” διαστρικών διαστάσεων, δεν ξέρεις ποτέ αν έχεις έναν φιλικό επισκέπτη ως σύντροφο ή έναν κατά συρροή δολοφόνο», είπε.
«Όταν υπάρχουν επιπτώσεις στην κοινωνία, πρέπει να λάβουμε υπόψη ακόμη και ένα απίθανο γεγονός και να συλλέξουμε όσο το δυνατόν περισσότερα δεδομένα για να μας πείσουν για το αντίθετο», προειδοποίησε, προκαλώντας ανησυχία.
Υπό στενή παρακολούθηση το 3i/ATLAS
Ο Λεμπ είπε ότι οι εικόνες του αντικειμένου δείχνουν ότι έχει μια ασυνήθιστη ουρά που θα μπορούσε να προέρχεται από ένα σύστημα πρόωσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, το νικέλιο που διαφαίνεται στο νέφος αερίου του θα μπορούσε να αποτελεί απόδειξη εξόρυξης μετάλλου στην επιφάνειά του και η τροχιά του, ευθυγραμμισμένη με τις τροχιές των πλανητών στο ηλιακό μας σύστημα, μοιάζει εξαιρετικά απίθανο να είναι τυχαία.
Το 3i/ATLAS εντοπίστηκε για πρώτη φορά τον Ιούλιο ως μια μακρινή κουκκίδα φωτός στον έναστρο καμβά του σύμπαντος. Αλλά έκτοτε έχει κινηθεί γρήγορα μέσα στο ηλιακό σύστημα, περνώντας από τον Άρη στις αρχές Οκτωβρίου. Στη συνέχεια «εξαφανίστηκε» για λίγο πίσω από τον ήλιο και, αφού πλησιάσει την τροχιά της Γης, θα περάσει από τον Δία πριν χαθεί ξανά από το οπτικό του πεδίο.
Οι αμερικανικές και οι ευρωπαϊκές διαστημικές υπηρεσίες έχουν ενεργοποιήσει κάμερες από διαστημόπλοια εστιάζοντας στο αντικείμενο, για το οποίο λένε ότι δεν υπάρχει αμφιβολία πως η προέλευσή του είναι απολύτως φυσική.
Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι ο κομήτης είναι περίπου οκτώ δισεκατομμυρίων ετών (σ.σ. διπλάσια ηλικία από τον Ήλιο και το Ηλιακό μας σύστημα) και είναι ένα κοσμικό απολίθωμα που ξέμεινε από τον σχηματισμό ενός άγνωστου αστέρα στον γαλαξία.
Αλλά ο καθηγητής Λεμπ κατηγορεί τους άλλους επιστήμονες ότι κλείνουν τα μάτια τους σε εναλλακτικές εξηγήσεις για αυτό που βλέπουν. Ο ίδιος το 2017 είχε κάνει παρόμοιους ισχυρισμούς για ένα πιθανό εξωγήινο σκάφος πάνω από τον Oumuamua, έναν άλλο διαστρικό κομήτη που θα περάσει από το ηλιακό μας σύστημα.
Ας ελπίσουμε ότι δεν ξέρει κάτι παραπάνω από τους συναδέλφους του…
(με πληροφορίες από Skynews)