Ενα μυστηριώδες αντικείμενο, το οποίο ένας αμφιλεγόμενος επιστήμονας ισχυρίζεται ότι θα μπορούσε να είναι ένα «εξωγήινο θωρηκτό», φτάνει στο πλησιέστερο σημείο του στη Γη σήμερα Παρασκευή (19/12). Το αντικείμενο, γνωστό ως 3i/ATLAS , φτάνει με ταχύτητα 130.000 μίλια/ώρα σε απόσταση 170 εκατομμυρίων μιλίων – περίπου διπλάσια από την απόσταση του ήλιου.

Οι αστρονόμοι συμφωνούν σχεδόν όλοι ότι πρόκειται για κομήτη εκτός του ηλιακού μας συστήματος, αλλά ένας αστροφυσικός του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ έχει πυροδοτήσει συζητήσεις λέγοντας ότι δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο να μας επισκέπτονται εξωγήινοι.

Advertisement

Advertisement

We're continuing to observe the interstellar comet 3I/ATLAS as it heads out of our solar system.



Have questions about the comet? Join us Friday, Dec. 19 for a 3I/ATLAS @Reddit AMA with NASA experts: https://t.co/yzlYmjbQki pic.twitter.com/TbBPj1cWeN — NASA (@NASA) December 18, 2025

Ο καθηγητής Αβι Λεμπ δήλωσε στο Sky News ότι η ανθρωπότητα θα πρέπει να βρίσκεται σε υψηλή επιφυλακή. «Η εξωγήινη τεχνολογία αποτελεί πιθανή απειλή, επειδή όταν βγαίνεις σε ένα ”ραντεβού στα τυφλά” διαστρικών διαστάσεων, δεν ξέρεις ποτέ αν έχεις έναν φιλικό επισκέπτη ως σύντροφο ή έναν κατά συρροή δολοφόνο», είπε.

«Όταν υπάρχουν επιπτώσεις στην κοινωνία, πρέπει να λάβουμε υπόψη ακόμη και ένα απίθανο γεγονός και να συλλέξουμε όσο το δυνατόν περισσότερα δεδομένα για να μας πείσουν για το αντίθετο», προειδοποίησε, προκαλώντας ανησυχία.

☄️ Even if 3I/ATLAS is a natural comet, Avi Loeb says it’s unlike anything humanity has ever seen before.



He believes we missed a rare chance to study an interstellar visitor that entered our solar system — one that could have revealed clues about the origins of life itself.… pic.twitter.com/NfvO0sD2Uh — Night Sky Now (@NightSkyNow) December 17, 2025

Υπό στενή παρακολούθηση το 3i/ATLAS

Ο Λεμπ είπε ότι οι εικόνες του αντικειμένου δείχνουν ότι έχει μια ασυνήθιστη ουρά που θα μπορούσε να προέρχεται από ένα σύστημα πρόωσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, το νικέλιο που διαφαίνεται στο νέφος αερίου του θα μπορούσε να αποτελεί απόδειξη εξόρυξης μετάλλου στην επιφάνειά του και η τροχιά του, ευθυγραμμισμένη με τις τροχιές των πλανητών στο ηλιακό μας σύστημα, μοιάζει εξαιρετικά απίθανο να είναι τυχαία.

Το 3i/ATLAS εντοπίστηκε για πρώτη φορά τον Ιούλιο ως μια μακρινή κουκκίδα φωτός στον έναστρο καμβά του σύμπαντος. Αλλά έκτοτε έχει κινηθεί γρήγορα μέσα στο ηλιακό σύστημα, περνώντας από τον Άρη στις αρχές Οκτωβρίου. Στη συνέχεια «εξαφανίστηκε» για λίγο πίσω από τον ήλιο και, αφού πλησιάσει την τροχιά της Γης, θα περάσει από τον Δία πριν χαθεί ξανά από το οπτικό του πεδίο.

Advertisement

Οι αμερικανικές και οι ευρωπαϊκές διαστημικές υπηρεσίες έχουν ενεργοποιήσει κάμερες από διαστημόπλοια εστιάζοντας στο αντικείμενο, για το οποίο λένε ότι δεν υπάρχει αμφιβολία πως η προέλευσή του είναι απολύτως φυσική.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι ο κομήτης είναι περίπου οκτώ δισεκατομμυρίων ετών (σ.σ. διπλάσια ηλικία από τον Ήλιο και το Ηλιακό μας σύστημα) και είναι ένα κοσμικό απολίθωμα που ξέμεινε από τον σχηματισμό ενός άγνωστου αστέρα στον γαλαξία.

Αλλά ο καθηγητής Λεμπ κατηγορεί τους άλλους επιστήμονες ότι κλείνουν τα μάτια τους σε εναλλακτικές εξηγήσεις για αυτό που βλέπουν. Ο ίδιος το 2017 είχε κάνει παρόμοιους ισχυρισμούς για ένα πιθανό εξωγήινο σκάφος πάνω από τον Oumuamua, έναν άλλο διαστρικό κομήτη που θα περάσει από το ηλιακό μας σύστημα.

Advertisement

Interstellar object 3I/ATLAS will pass near Earth tomorrow. These are the 15 anomalies pointed out by Harvard astrophysicist Avi Loeb:



1. Jet pointing toward the Sun, not away from it



2. Tightly collimated jet



3. Stable jet direction over time



4. Retrograde orbit



5. Orbit… pic.twitter.com/SmT5J4ZhuR — Space and Technology (@spaceandtech_) December 18, 2025

Ας ελπίσουμε ότι δεν ξέρει κάτι παραπάνω από τους συναδέλφους του…

(με πληροφορίες από Skynews)

Advertisement