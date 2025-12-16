O μυστηριώδης διαστρικός κομήτης 3I/ATLAS απέχει μόλις λίγες ημέρες από την πλησιέστερη προσέγγισή του στη Γη, προκαλώντας τη μεγαλύτερη ίσως έως τώρα άσκηση υπεράσπισης του πλανήτη.

Η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία (ESA), η NASA και περισσότερες από 23 χώρες έχουν ξεκινήσει τη μεγαλύτερη άσκηση στην ιστορία, η οποία θα διαρκέσει έως τον Ιανουάριο του 2026, χρησιμοποιώντας την διέλευση του κομήτη από το ηλιακό σύστημα ως δοκιμή για την παρακολούθηση μελλοντικών απειλών από το διάστημα.

Advertisement

Advertisement

Ο 3I/ATLAS αναμένεται να πλησιάσει τη Γη σε απόσταση 170 εκατομμυρίων μιλίων την Παρασκευή, και αξιωματούχοι της διαστημικής υπηρεσίας έχουν δηλώσει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος πιθανής σύγκρουσης με το διαστημικό αντικείμενο.

Ωστόσο, αυτή η σχετικά μικρή απόσταση, που αντιστοιχεί περίπου στο διπλάσιο της απόστασης Γης-Ήλιου, αξιοποιείται για τη βελτίωση των συστημάτων ανίχνευσης ταχύτατων κοντινών στη Γη αντικειμένων (NEOs), τα οποία θα μπορούσαν κάποια στιγμή να απειλήσουν τον πλανήτη.

Στην πρόταση προϋπολογισμού του για το 2025, ο ESA επισημαίνει ότι υπάρχουν αρκετές διαστημικές απειλές τις οποίες η ανθρωπότητα οφείλει να παρακολουθεί, καθώς ενδέχεται να καταστρέψουν πόλεις ή ακόμα και να απειλήσουν την ίδια την ύπαρξη του ανθρώπινου είδους, εάν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα. «Οι κίνδυνοι που προέρχονται από το διάστημα ενέχουν τον κίνδυνο αιφνίδιας καταστροφής και μπορούν να αποδιοργανώσουν την καθημερινή ζωή, από φυσικές απειλές όπως οι αστεροειδείς και οι ηλιακές καταιγίδες έως την ανθρωπογενή απειλή των διαστημικών απορριμμάτων», αναφέρει χαρακτηριστικά ο οργανισμός.

Astronomers are tracking Comet 3I/ATLAS as it prepares for its closest approach to Earth on December 19 2025. This rare interstellar visitor has already attracted attention for its unusual trajectory and origin, which suggests it may have come from outside our solar system. https://t.co/MgCOf4dzeO — Bobby Howe 🇺🇸 (@LFXRBobbyHowe) December 16, 2025

Από τα τέλη Νοεμβρίου, η ομάδα πλανητικής άμυνας του ESA έχει ενισχύσει τις προβλέψεις της συνδυάζοντας δεδομένα από τηλεσκόπια στη Χαβάη, τη Χιλή και την Αυστραλία, μαζί με παρατηρήσεις από τα διαστημικά σκάφη Mars Express, ExoMars Trace Gas Orbiter και JUICE. Παράλληλα, στον παγκόσμιο αυτόνσυντονισμό συμμετέχει και το Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) της NASA, με την κάμερα υψηλής ανάλυσης HiRISE.

Στο επίκεντρο των σχεδίων τους, οι αξιωματούχοι της διαστημικής υπηρεσίας δήλωσαν ότι η Γη χρειάζεται ένα σύστημα εκτροπής αστεροειδών, δηλαδή έναν τρόπο μετατόπισης της πορείας ή καταστροφής των διαστημικών βράχων που προβλέπεται να συγκρουστούν με τον πλανήτη μας.

Advertisement

«Δεν είναι πλέον επιστημονική φαντασία, είναι μια δεξιότητα που πρέπει να τελειοποιήσουμε πριν χρειαστεί».

Με αυτό κατά νου, η ESA αποκάλυψε πρόσφατα ότι νέα δεδομένα από δορυφόρους που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τον Άρη βοήθησαν τους επιστήμονες να υπολογίσουν με ακρίβεια την πορεία του 3I/ATLAS, μια διαδικασία που ονομάζεται τριγωνοποίηση.

Με απλά λόγια, η τριγωνοποίηση σημαίνει την παρατήρηση ενός αντικειμένου από διάφορες γωνίες για να προσδιοριστεί η θέση του και η πορεία του.

Advertisement

Η άσκηση πλανητικής άμυνας έχει κάνει το ίδιο με τον 3I/ATLAS, παρατηρώντας τηλεσκόπια στη Γη, σε τροχιά γύρω από τον Άρη και σε πτήση προς τον Δία, για να συγκεντρώσει αρκετές πληροφορίες σχετικά με αυτόν, ώστε να βεβαιωθεί ότι δεν αποτελεί απειλή για τη Γη.

Η ESA έχει δηλώσει ότι αυτή θα είναι μια ζωτικής σημασίας άσκηση ενόψει των πολλαπλών αντικειμένων κοντά στη Γη που θα πλησιάσουν τον πλανήτη την επόμενη δεκαετία, συμπεριλαμβανομένου του αστεροειδούς Apophis.

«Όλος ο κόσμος θα παρακολουθεί όταν ο αστεροειδής Apophis θα περάσει πολύ, πολύ κοντά από τη Γη το 2029. Ορατός με γυμνό μάτι στην Ευρώπη, το ενδιαφέρον του κοινού για τις δυνατότητες πλανητικής άμυνας θα είναι τεράστιο», εξήγησε η ESA.

Advertisement

Καθώς ο 3I/ATLAS πλησιάζει την Παρασκευή, η ESA αποκάλυψε ότι το σύστημα γρήγορης προειδοποίησης «Meerkat» και το σύστημα προειδοποίησης μακροπρόθεσμης πρόσκρουσης «Aegis» ήταν τα κλειδιά για τη διατήρηση της ασφάλειας του πλανήτη.

Το Meerkat λειτουργεί ως ένας διαρκής «φύλακας», σαρώνοντας συνεχώς νέα δεδομένα από τηλεσκόπια για πρόσφατα ανακαλυφθέντα αντικείμενα και εξειδικεύεται στον εντοπισμό άμεσων κινδύνων που θα μπορούσαν να πλήξουν τη Γη μέσα σε ημέρες, εβδομάδες ή έως έναν μήνα. Το σύστημα λειτουργεί αυτόματα όλο το 24ωρο και αποστέλλει άμεσες ειδοποιήσεις στους αστρονόμους, όταν κάτι φαίνεται επικίνδυνο.

Το Aegis, από την άλλη πλευρά, λειτουργεί ως ο στρατηγικός «σχεδιαστής» του ESA, αναλύοντας δεδομένα για την πρόβλεψη κινδύνων σε βάθος χρόνου, συχνά για τα επόμενα 100 χρόνια. Υπολογίζει με ακρίβεια τις τροχιές χιλιάδων γνωστών αστεροειδών και κομητών, εκτιμά τις μικρές πιθανότητες μελλοντικών συγκρούσεων και διατηρεί μια δημόσια «λίστα κινδύνου» με αντικείμενα που χρήζουν παρακολούθησης.

Advertisement

Το 3I/ATLAS αποτελεί μια απόλυτη δοκιμασία για τους επιστήμονες, καθώς προέρχεται από ένα εντελώς διαφορετικό τμήμα του Γαλαξία, σε αντίθεση με πολλούς αστεροειδείς του Ηλιακού Συστήματος που κινούνται γύρω από τον Ήλιο όπως και οι πλανήτες. Η NASA έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το 3I/ATLAS είναι ένας κομήτης από ένα μακρινό ηλιακό σύστημα και δεν έχει παρουσιάσει ενδείξεις ότι είναι κατασκευασμένο αντικείμενο ή ότι φιλοξενεί εξωγήινη ζωή.

Advertisement

🚨: Space agencies conducting largest ever planetary defense drill with 3I/ATLAS approaching



Obviously they don't think this is just a comet.



170,000,000 miles is double the distance we are from the sun. pic.twitter.com/oM0QQWJera — All day Astronomy (@forallcurious) December 16, 2025

Παρά ταύτα, σκεπτικιστές εξακολουθούν να θεωρούν ότι έχουν σημειωθεί υπερβολικά πολλές ασυνήθιστες ανωμαλίες κατά τη διάρκεια του έτους που το αντικείμενο ταξιδεύει μέσα στο Ηλιακό Σύστημα, ώστε να αποκλειστεί πλήρως το ενδεχόμενο ότι κάτι ευφυές πλησιάζει τη Γη.

Δείτε ακόμα:

Advertisement