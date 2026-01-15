Η UBITECH, κορυφαία εταιρεία στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης και της τεχνολογικής καινοτομίας, γνωστή, μεταξύ άλλων, για τη συμμετοχή της σε εθνικά έργα ΑΙ όπως το mAIgov και το mAIGreece, συμπλήρωσε 20 χρόνια παρουσίας στην ελληνική και διεθνή αγορά, γιορτάζοντας το εν λόγω ορόσημο με επετειακή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στον χώρο της Βιβλιοθήκης της Βουλής (πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο), και παρουσιάζοντας την ανανεωμένη της εταιρεική ταυτότητα.

Οι τρεις ιδρυτές της UBITECH Δημήτρης Αλεξάνδρου, Παναγιώτης Γκουβάς και Θανάσης Μπούρας, αναφέρθηκαν στη διαδρομή της εταιρείας και στο πώς η ιδέα τους εξελίχθηκε σε έναν οργανισμό με διεθνή παρουσία, στο πλαίσιο μιας εικοσάχρονης πορείας που, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «βασίστηκε στη βαθιά τεχνογνωσία, στη συνεργασία και στην ανάδειξη της τεχνητής νοημοσύνης ως εργαλείο πραγματικού ψηφιακού μετασχηματισμού για οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό».

Επιπλέον, στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε η ανανεωμένη εταιρική ταυτότητα της UBITECH. Το νέο λογότυπο διατηρεί την αναγνωρισιμότητα της εταιρείας, με κυρίαρχο πλέον στοιχείο το ελληνικό γράμμα «τ», υποδηλώνοντας τις ελληνικές ρίζες της εταιρείας και τη διαδρομή της ως πρότυπο ελληνικής εξαγώγιμης τεχνολογίας. Μέσα από αυτό το σύμβολο, η εταιρεία επαναπροσδιορίζει έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες με την πορεία της: τech, τransformation και τrust. «Η πορεία μας συνεχίζεται—και η εικόνα μας εξελίσσεται και αντικατοπτρίζει ακριβώς αυτό που είμαστε σήμερα και αυτό που χτίζουμε για το αύριο», δήλωσαν οι συνιδρυτές της UBITECH, Δημήτρης Αλεξάνδρου, Παναγιώτης Γκουβάς και Θανάσης Μπούρας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης κορυφαίοι εκπρόσωποι του ψηφιακού οικοσυστήματος συμμετείχαν σε έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από το μέλλον της τεχνολογίας, της καινοτομίας και της υπεύθυνης αξιοποίησης του AI. Τη συζήτηση συντόνισε ο Γιώργος Νικολετάκης, ιδρυτής της 100mentors.com, ο οποίος τόνισε πως όταν η τεχνολογία, συνδυάζεται με όραμα και ευθύνη, μπορεί να δημιουργήσει πραγματικό αντίκτυπο όπως αποδεικνύεται και από την πορεία της UBITECH και τη σταθερή εξέλιξή της.

Με αφορμή τη στρατηγική συνεργασία της UBITECH σε εθνικά έργα τεχνητής νοημοσύνης, όπως το mAIgov, το mAiGreece και το πρωτοποριακό σύστημα για την υποστήριξη νομικού ελέγχου των πράξεων του Ελληνικού Κτηματολογίου, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, δήλωσε: «Η ψηφιακή μετάβαση της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς ουσιαστική συνεργασία Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα. Είναι μια κοινή προσπάθεια που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, την τεχνογνωσία και την ικανότητα υλοποίησης σύνθετων έργων μέσα σε απαιτητικά χρονοδιαγράμματα. Σε αυτή τη διαδρομή, εταιρείες όπως η UBITECH, που συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια δημιουργικής παρουσίας στην τεχνολογία, έχουν αποδείξει στην πράξη τη συμβολή τους. Ο Ψηφιακός Βοηθός «mAigov» απαντά σήμερα σε περίπου 8.500 ερωτήματα πολιτών καθημερινά, μειώνοντας σημαντικά τη γραφειοκρατία και την ανάγκη φυσικής εξυπηρέτησης. Αντίστοιχες εφαρμογές και σε άλλους κρίσιμους τομείς, όπως αυτή για την επιτάχυνση του νομικού ελέγχου στο Κτηματολόγιο ή το «mAiGreece» για τους επισκέπτες της Ελλάδας δείχνουν πως η καινοτομία μπορεί να ενισχύσει τη διαφάνεια, την ταχύτητα και την εμπιστοσύνη των πολιτών. Με ανυπομονησία φυσικά περιμένουμε και την εφαρμογή που έρχεται για τη διευκόλυνση του έργου του Κοινοβουλίου, στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. Συνεχίζουμε με στόχο ένα πιο σύγχρονο, πιο αποτελεσματικό και πιο ανθρώπινο ψηφιακό κράτος».

Από την πλευρά της η Γιάννα Ανδρονοπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος Microsoft Ελλάδας, Κύπρου & Μάλτας, εστιάζοντας σε έργα εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης στο ελληνικό δημόσιο σε συνεργασία με UBITECH, σημείωσε την ικανότητα της τελευταίας στο να αξιοποιεί τεχνολογίες σε περιβάλλοντα υψηλής κρισιμότητας, με αυστηρές απαιτήσεις ασφάλειας και συμμόρφωσης. Τόνισε παράλληλα τη σημασία της αναγνώρισης που έλαβε η εταιρεία ως Certified Government AI Software Partner αντικατοπτρίζοντας την ικανότητα να παραδίδει AI λύσεις που πληρούν υψηλά πρότυπα αξιοπιστίας, διαφάνειας και υπευθυνότητας.

Στη σημασία της αξιόπιστης ενσωμάτωσης της Τεχνητής Νοημοσύνης αναφέρθηκε στη συνέχεια ο Στάθης Κεχριώτης, Director B2B Public, EU & International Organizations Sales του Ομίλου ΟΤΕ, σημειώνοντας: «Για οργανισμούς όπως ο Όμιλος ΟΤΕ, η αξία της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν κρίνεται από την υιοθέτησή της καθαυτή, αλλά από το κατά πόσο ενσωματώνεται αξιόπιστα, βελτιώνει μετρήσιμα την απόδοση και μπορεί να υποστηριχθεί σε βάθος χρόνου με ασφάλεια και συνέπεια. Εκεί είναι που η τεχνολογία μετατρέπεται από απλό εργαλείο σε στρατηγικό μοχλό..»

«Οι συνιδρυτές της UBITECH ξεχώρισαν από νωρίς γιατί συνδύασαν επιστημονική αρτιότητα και ριζική καινοτομία με έμφαση στην παραγωγή λειτουργικών λύσεων. Αυτή η ισορροπία εξηγεί σε μεγάλο βαθμό τη σημερινή τους πορεία. Δεν αντιμετώπισαν ποτέ την τεχνολογία ως αυτοσκοπό, αλλά ως μέσο επίλυσης πραγματικών, σύνθετων προβλημάτων», τόνισε στη συνέχεια ο Γρηγόρης Μέντζας, Καθηγητής στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και Διευθυντής της Μονάδας Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων (IMU) στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ).