Ένα εντυπωσιακό σέλας κατέγραψε από το Διάστημα ο Ρώσος κοσμοναύτης Σεργκέι Κουντ – Σβέρτσκοφ, όπως το είδε από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Τα φώτα αυτά κατεγράφησαν κατά τη διάρκεια μιας από τις ισχυρότερες ηλιακές καταιγίδες των τελευταίων δεκαετιών, σύμφωνα με το Space Weather Prediction Center της National Weather Servce.

Η τελευταία καταιγίδα συγκρίσιμης έντασης είχε καταγραφεί τον Οκτώβριο του 2003. Το σέλας προκαλείται από την εκπομπή φορτισμένων σωματιδίων σε υψηλές ταχύτητες από ηλιακές καταιγίδες, που συγκρούονται με την ατμόσφαιρα της Γης, με αποτέλεσμα εντυπωσιακά φώτα.