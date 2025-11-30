Το σχήμα του είναι περίεργο για αεροσκάφος, ωστόσο ίσως φέρει επανάσταση στην αεροπορική τεχνολογία: Το Χ-65 που κατασκευάζεται από την Aurora Flight Sciences της Boeing εντάσσεται στο πλαίσιο προγράμματος της DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) με σκοπό την ανάπτυξη ενός νέου τρόπου ελέγχου αεροσκαφών- του αποκαλούμενου AFC.

Το AFC (Active Flow Control) αντικαθιστά τις παραδοσιακές μεθόδους ελέγχου αεροσκαφών (πηδάλια, flaps) με ελεγχόμενες ριπές αέρα. Εκτιμάται πως θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα στην αεροδυναμική και να μειώσει το βάρος και τη μηχανική πολυπλοκότητα των αεροσκαφών.

Τον Αύγουστο του 2025 η Aurora και η DARPA έκλεισαν μια συμφωνία για κοινή επένδυση στην κατασκευή και πρώτη πτήση του X-65. Το πρόγραμμα CRANE (Control of Revolutionary Aircraft with Novel Effectors) προχωρά, με την ολοκλήρωση της ατράκτου να αναμένεται τον Ιανουάριο του 2026.

Το αεροσκάφος έχει μοναδικό στόχο τη δοκιμή και επίδειξη του AFC. Έχει άνοιγμα φτερών λίγο παραπάνω από 9 μέτρα και μικτό βάρος λίγο παραπάνω από 3 τόνους. Το σύστημά του παρέχει πεπιεσμένο αέρα σε 14 «AFC effectors» που βρίσκονται σε διάφορες επιφάνειες, με το τριγωνικό του σχήμα να επιτρέπει μεγάλο εύρος δοκιμών. Επίσης, είναι αρθρωτού σχεδιασμού, έτσι ώστε να μπορούν να αλλάξουν εξαρτήματα για μελλοντικές δοκιμές.