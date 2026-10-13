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Ο προπονητής Μάρκο Νίκολιτς συμπεριέλαβε στην αποστολή τον Μπαρνάμπας Βάργκα, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του και αναμένεται να επιστρέψει στη δράση.

Αντιθέτως, ο Θωμάς Στρακόσια παραμένει εκτός αποστολής λόγω του κατάγματος στον καρπό που υπέστη τον προηγούμενο μήνα.

Η ομάδα θα παραμείνει στην Αγγλία για όλο το διάστημα μεταξύ των δύο αγώνων, προκαλώντας την αναβολή της αναμέτρησης πρωταθλήματος με τον Ατρόμητο.

Στην αποστολή συμμετέχουν επίσης παίκτες που δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, προκειμένου να συνεχίσουν την προπόνηση με την υπόλοιπη ομάδα.

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Η αποστολή τη ΑΕΚ αναχώρησε το πρωί της Τρίτης (10/13) για την Αγγλία, όπου η πρωταθλήτρια Ελλάδας θα δώσει δύο παιχνίδια για το Champions League, πρώτα με τη Σαχτάρ (14/10, 22:00) και στη συνέχεια με τη Μάντσεστερ Σίτι (20/10, 22:00).

Στην αποστολή της Ενωσης βρίσκεται και ο Μπαρνάμπας Βάργκα, ο οποίος ανέβασε ρυθμούς στην προπόνηση της Δευτέρας. Ο Ούγγρος φορ είναι ο πρώτος σκόρερ της ΑΕΚ μέχρι στιγμής στην εφετινή σεζόν με 8 γκολ σε Ελλάδα και Ευρώπη αλλά υπέστη έναν μυικό τραυματισμό (κάκωση/αιμάτωμα στον μηρό) κατά τη διάρκεια του αγώνα Κυπέλλου με τον Πανσερραϊκό στα μέσα Σεπτεμβρίου 2026 και έκτοτε έχει μείνει εκτός δράσης.

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Ωστόσο ο Μάρκο Νίκολιτς βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να τον υπολογίζει για τα παιχνίδια της ΑΕΚ στο Champions League. Μένει να φανεί αν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί στο πρώτο παιχνίδι με τη Σαχτάρ ή θα προφυλαχθεί, προκειμένου να παίξει στο παιχνίδι της επόμενης εβδομάδας με τη Σίτι.

Πήρε όλους τους διαθέσιμους στην Αγγλία ο Μάρκο Νίκολιτς





Ο Μάρκο Νίκολιτς αποφάσισε η ομάδα να παραμείνει στην Αγγλία και για τους δύο αγώνες, γι’ αυτό και αναβλήθηκε η αναμέτρηση του πρωταθλήματος με τον Ατρόμητο που ήταν προγραμματισμένος για το Σάββατο (17/10).

Μοναδικός απών από την αποστολή ο Θωμάς Στρακόσια ο οποίος παραμένει εκτός δράσης λόγω τραυματισμού. Ο διεθνής Αλβανός γκολκίπερ υπέστη κάταγμα στον καρπό (ρωγμώδες κάταγμα) στις αρχές Σεπτεμβρίου 2026 κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Άρη. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τον προπονητή της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, ο Στρακόσια δεν θα ακολουθήσει την αποστολή στην Αγγλία και θα χάσει τα δύο επόμενα μεγάλα παιχνίδια του Champions League. To ευτύχημα για την ΑΕΚ είναι πως ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι έχει μεχρί στιγμής πραγματοποιήσει εξαιρετικές εμφανίσεις κάτω από τα γκολποστ.

Μαζί με την ομάδα ταξιδέψαν και οι Καλοσκάμης, Αλεξίου, Κουτέσα και Γκεοργκίεφ, παρά το ότι δεν βρίσκονται στην ευρωπαϊκή λίστα της Ενωσης και δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στους δύο προσεχείς αγώνες.

Ωστόσο, ο Μάρκο Νίκολιτς επιθυμεί να έχει μαζί του στην Αγγλία όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές, ώστε να δουλέψει όλη η ομάδα στις προπονήσεις κατά τη διάρκεια της παραμονής της εκεί.