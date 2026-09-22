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Δύο ημέρες μετά τη νίκη της ΑΕΚ με 2-1 απέναντι στον Βόλο στο Πανθεσσαλικό, η «Ένωση» τοποθετήθηκε δημόσια για όσα ακολούθησαν την αναμέτρηση, εκδίδοντας ανακοίνωση μέσω της ΠΑΕ.

Η ΑΕΚ κάνει λόγο για προσπάθειες δημιουργίας τοξικού κλίματος εις βάρος της, με αφορμή και τις έντονες αντιδράσεις του προέδρου του Βόλου, Αχιλλέα Μπέου, για το πέναλτι που καταλογίστηκε υπέρ της «Ένωσης». Η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ απάντησε, αφήνοντας αιχμές για όσους, όπως υποστηρίζει, επιχειρούν να διαμορφώσουν συγκεκριμένες εντυπώσεις.

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Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

«Όσοι επενδύουν σε αλευροτουφεκιές για να κατασκευάσουν τοξικότητα και εντυπώσεις από το τίποτα, θα έπρεπε να είχαν σκεφτεί καλά ότι ποντάρουν σε κουτσά άλογα. Όσο για τα αγαπημένα «άλογα», κάποιος θα έπρεπε να τους πει ότι το «δημιουργώ κλίμα σήμερα για κάποιους σκοπούς, για να δικαιολογήσω όσα έρχονται αύριο» είναι κόλπα παλιά, φτηνά και —κυρίως— πολύ προβλέψιμα.

Να μην ξεχνάνε πως τελικά, ουδέν κρυπτόν από τον Ήλιο».