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Στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα» χρειάστηκε να μεταφερθεί η ποδοσφαιρίστρια της ΑΕΚ, Μαρία Καπνίση, καθώς αισθάνθηκε αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις της μετά τη λήξη της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ.

Το περιστατικό σημειώθηκε μετά το τέλος του αγώνα της πρώτης κατηγορίας του γυναικείου ποδοσφαίρου, στον οποίο η ΑΕΚ αντιμετώπισε τον ΠΑΟΚ.

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Σύμφωνα με την ενημέρωση της Ένωσης, η Καπνίση υπέστη θερμοπληξία, με αποτέλεσμα να χρειαστεί άμεση ιατρική φροντίδα. Για τον λόγο αυτό διακομίστηκε στο Νοσοκομείο «Αγία Όλγα», όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις και έλαβε περαιτέρω φροντίδα.

Μετά το τέλος του αγώνα και ενώ οι γιατροί έδιναν τις πρώτες βοήθειες στην αρχηγό της «Ένωσης», η Δέσποινα Χατζηνικολάου τόνισε: «Απαράδεκτο οι αγώνες να γίνονται στις 2 το μεσημέρι. Είναι επικίνδυνο»