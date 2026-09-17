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Ο Πέτρος Μάνταλος πρωταγωνίστησε στην αναμέτρηση μοιράζοντας τέσσερις ασίστ και σημειώνοντας ένα γκολ για την ομάδα του.

Σκόρερ της αναμέτρησης χρίστηκαν επίσης οι Αλεξίου, Βάργκα, Ζοάο Μάριο, Βιτάλις και Ζούμπκοφ, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα υπέρ των γηπεδούχων.

Κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου, ο Βάργκα αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με αναγκαστική αλλαγή λόγω τραυματισμού, προκαλώντας ανησυχία στις τάξεις της ομάδας.

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Η ΑΕΚ έπαιξε με το πόδι πατημένο στο «γκάζι» και φιλοδώρησε τον Πανσερραϊκό με οκτώ τέρματα για την 2η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας, σε ένα παιχνίδι που ο Πέτρος Μάνταλος μοίρασε τέσσερις ασίστ και σκόραραν επίσης οι Αλεξίου, Βάργκα, Ζοάο Μάριο, Βιτάλις και Ζούμπκοφ.

Ωστόσο, ο τραυματισμός του Βάργκα στο δεύτερο ημίχρονο προκάλεσε ανησυχία στο «στρατόπεδο» της ΑΕΚ, καθώς ο επιθετικός της «Ένωσης» έπεσε μόνος του στο χορτάρι και έδειξε να πονάει αρκετά, με αποτέλεσμα να γίνει αναγκαστική αλλαγή, μέσα σε κλίμα αποθέωσης από τον κόσμο που βρέθηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια.

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Το παιχνίδι:

Η ΑΕΚ χρειάστηκε μόλις μία τελική εντός εστίας για να ανοίξει το σκορ, με τον Αλεξίου να πανηγυρίζει το πρώτο του τέρμα με τη φανέλα της Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα, στο 10ο λεπτό, ο Μάνταλος ανέλαβε την εκτέλεση φάουλ από την αριστερή πλευρά και ο στόπερ της Κ21 της Εθνικής Ελλάδας πήδηξε ψηλότερα από όλους, στέλνοντας με δυνατή κεφαλιά την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Μετά το γκολ, η εικόνα του αγώνα άλλαξε πλήρως και η ΑΕΚ άρχισε να επιβάλλει τον ρυθμό της. Στο 18′, μάλιστα, έφτασε πολύ κοντά και σε δεύτερο τέρμα. Ο Ζοάο Μάριο επιχείρησε να τροφοδοτήσει με έξυπνη πάσα τον Μάνταλο και τον Βάργκα, οι οποίοι είχαν κινηθεί στην περιοχή του Πανσερραϊκού. Η μπάλα πέρασε από όλους και έφτασε στον Ζούμπκοφ, ο οποίος είχε μείνει ολομόναχος, όμως ο Ουκρανός εξτρέμ δεν κατάφερε να σκοράρει από πλάγια θέση, παρότι το τέρμα ήταν ουσιαστικά άδειο. Η προσπάθειά του κατέληξε στο πλαϊνό δίχτυ της εστίας του Σακαλίδη.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν τη δική τους καλή στιγμή στο 25′, σε μια υποδειγματική αντεπίθεση. Ο Κωτσόπουλος βρέθηκε σε θέση βολής απέναντι από τον Μπαλαμώτη, αλλά το σουτ που επιχείρησε από το ύψος της περιοχής, λίγο αριστερά, δεν είχε δύναμη και ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ μπλόκαρε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία.

Η Ένωση ανέβασε ξανά στροφές στο 28′ και από εκείνο το σημείο και έπειτα άρχισε να χτίζει μια μεγάλη διαφορά. Ο Ζούμπκοφ εκτέλεσε φάουλ από τα αριστερά, ο Βίντα προσπάθησε με κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι να τροφοδοτήσει τον Αλεξίου, ο οποίος είχε κινηθεί προς το πρώτο, όμως ο Σακαλίδης επενέβη έγκαιρα και απομάκρυνε τον κίνδυνο.

«Μαγεία» από Μάνταλο

Στο 32′ ήρθε το δεύτερο γκολ. Ο Μάνταλος έβγαλε εξαιρετική κάθετη πάσα στην πλάτη της άμυνας του Πανσερραϊκού, βρίσκοντας τον Βάργκα. Ο Ούγγρος επιθετικός απέφυγε τον Σακαλίδη και με αριστερό πλασέ έγραψε το 2-0.

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Τρία λεπτά αργότερα, η ΑΕΚ έφτασε και σε τρίτο τέρμα. Μάνταλος και Ζοάο Μάριο συνδυάστηκαν εξαιρετικά, με τον αρχηγό της Ένωσης να βρίσκει με ακρίβεια τον Πορτογάλο στο δεύτερο δοκάρι. Ο τελευταίος δεν αστόχησε και με αριστερό σουτ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0.

Ο Μάνταλος συνέχισε να δημιουργεί και στο 38′ κατέγραψε την τέταρτη ασίστ του. Με μακρινή μεταβίβαση βρήκε τον Βάργκα μέσα στην περιοχή, με τον Ούγγρο να κοντρολάρει με το αριστερό, να φέρνει την μπάλα μπροστά του και με το ίδιο πόδι να νικά για δεύτερη φορά τον Σακαλίδη, ολοκληρώνοντας την προσωπική του ντοπιέτα για το 4-0.

Το επιθετικό κρεσέντο της ΑΕΚ συνεχίστηκε και στο 44′. Μάνταλος, Αλεξίου, Ζούμπκοφ, Ζοάο Μάριο και Βιτάλις συνεργάστηκαν άψογα, με τον Ζούμπκοφ να βρίσκει τον Πορτογάλο στα δεξιά της περιοχής. Ο Ζοάο Μάριο γύρισε παράλληλα την μπάλα και ο Βιτάλις με εντυπωσιακό τακουνάκι την έστειλε στα δίχτυα για το 5-0.

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Το πρώτο ημίχρονο έκλεισε με ακόμη ένα γκολ για την Ένωση. Στο 45′, ο Ζούμπκοφ πάσαρε στον Μάνταλο έξω από την περιοχή και ο αρχηγός της ΑΕΚ, αφού απέφυγε τον αντίπαλό του και έφερε την μπάλα στο δεξί, εκτέλεσε τον Σακαλίδη για το 6-0, μετατρέποντας την τέταρτη ασίστ του σε προσωπικό γκολ.

«Παγωμάρα» με Βάργκα

Η ΑΕΚ μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο χωρίς καμία πρόθεση να χαμηλώσει τον ρυθμό της. Στο 50′ ο Σακαλίδης χρειάστηκε να επέμβει, καθώς έπεσε και έδιωξε το φάουλ του Ζούμπκοφ, πριν αυτό φτάσει στον Βάργκα, ενώ λίγο αργότερα, στο 51′, η κεφαλιά του Βίντα πέρασε εκτός εστίας.

Η Ένωση έφτασε μια ανάσα από το έβδομο γκολ στο 55′, όταν ο Ζοάο Μάριο γύρισε την μπάλα από τα αριστερά και ο Ζούμπκοφ εκτέλεσε με τη μία. Η προσπάθεια του Ουκρανού, όμως, σταμάτησε στο κάθετο δοκάρι του Πανσερραϊκού.

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Λίγο αργότερα, οι πανηγυρισμοί κόπηκαν απότομα για την ΑΕΚ, καθώς ο Βάργκα αντιμετώπισε πρόβλημα σε διεκδίκηση και έπεσε στον αγωνιστικό χώρο, πιάνοντας τον οπίσθιο μηριαίο του. Ο Νίκολιτς δεν θέλησε να ρισκάρει και προχώρησε στην αντικατάστασή του, με τον Κουτέσα να περνάει στον αγωνιστικό χώρο για την επανεμφάνισή του. Αλλαγή έγινε και στον Μάνταλο, ο οποίος αποχώρησε μέσα σε αποθέωση, δίνοντας τη θέση του στον Ζίνι.

Το έβδομο γκολ ήρθε τελικά στο 72′ και είχε την υπογραφή του Ζούμπκοφ. Ο Χριστακόπουλος έκανε εξαιρετική ατομική προσπάθεια, κουβαλώντας την μπάλα και προσελκύοντας πάνω του αρκετούς αντιπάλους, πριν τροφοδοτήσει τον Ουκρανό μεσοεπιθετικό. Εκείνος με ένα εξαιρετικό φαλτσαριστό πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 7-0.

Οι αλλαγές συνεχίστηκαν, με τον Νίκολιτς να δίνει χρόνο συμμετοχής και στον 17χρονο Αργυρίου, ο οποίος αντικατέστησε τον Βιτάλις. Ο νεαρός άσος πρόλαβε μάλιστα να αφήσει το αποτύπωμά του στην αναμέτρηση, καθώς συμμετείχε στο όγδοο γκολ της ΑΕΚ.

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Στο 84′, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Λυκογιάννη, ο Αργυρίου πήδηξε για την κεφαλιά και ο Αλεξίου, από κοντινή απόσταση, έβαλε την προβολή και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 8-0. Αυτό ήταν το δεύτερο προσωπικό γκολ του στόπερ της Ένωσης, ο οποίος είχε ήδη ανοίξει το σκορ, σε μια βραδιά που εξελίχθηκε σε επιθετική παράσταση για την ΑΕΚ.

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Η Ένωση έφτασε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και για ένατη φορά, με τον Ζίνι, όμως το γκολ δεν μέτρησε, καθώς ο επιθετικός της ΑΕΚ βρισκόταν σε θέση οφσάιντ. Το μόνο που κατάφερε ο Πανσερραϊκός ήταν να πετύχει το γκολ της τιμής στις καθυστερήσεις. Στο 91′ ο Ηλιάδης βρέθηκε σε θέση βολής από κοντά και διαμόρφωσε το τελικό 8-1.