EUROKINISSI - Στιγμιότυπο από την φιέστα της ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος - Μάριος Ηλιόπουλος, Μάρκο Νίκολιτς

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ΑΕΚ κατέλαβε την πρώτη θέση στη Shipping League της TradeWinds για τη σεζόν 2025-26 ανάμεσα σε ποδοσφαιρικούς συλλόγους με ναυτιλιακή ιδιοκτησία.

Η συγκεκριμένη κατάταξη του διεθνούς ναυτιλιακού μέσου περιλαμβάνει ομάδες από όλο τον κόσμο που συνδέονται με σημαντικούς επιχειρηματίες του κλάδου.

Η διάκριση αυτή συμπίπτει με μια περίοδο έντονων επενδύσεων και οργανωτικών αλλαγών που πραγματοποιεί ο σύλλογος υπό την ιδιοκτησία του Μάριου Ηλιόπουλου.

Στη λίστα της TradeWinds φιλοξενούνται επίσης γνωστοί ευρωπαϊκοί και διεθνείς ποδοσφαιρικοί σύλλογοι που διατηρούν αντίστοιχους επιχειρηματικούς δεσμούς με τη ναυτιλιακή αγορά.

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Στην κορυφή μιας ιδιαίτερης παγκόσμιας κατάταξης βρέθηκε η ΑΕΚ του Μάριου Ηλιόπουλου, καθώς η Ένωση αναδείχθηκε «πρωταθλήτρια» στη Shipping League της TradeWinds για τη σεζόν 2025-26. Πρόκειται για μία λίστα με ποδοσφαιρικούς συλλόγους που συνδέονται ιδιοκτησιακά ή μετοχικά με ανθρώπους της διεθνούς ναυτιλίας.

Η κατάταξη δημιουργήθηκε από την TradeWinds, ένα σημαντικό ενημερωτικό μέσο στον χώρο της ναυτιλίας, και συγκεντρώνει ομάδες από διαφορετικά πρωταθλήματα και χώρες, με κοινό χαρακτηριστικό τους δεσμούς τους με εφοπλιστές.

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Η ΑΕΚ κατέλαβε την πρώτη θέση στη λίστα για τη σεζόν που ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2026, σε μια κατάταξη στην οποία περιλαμβάνονται ορισμένα από τα πιο γνωστά ονόματα του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Μεταξύ των συλλόγων που βρίσκονται στη Shipping League είναι η Ατλέτικο Μαδρίτης, η Ίντερ Μαϊάμι, η Νότιγχαμ Φόρεστ, ο Ολυμπιακός, η Μαρσέιγ, η Βέρντερ Βρέμης, ο Παναθηναϊκός και η Ρίο Άβε.

Η πρωτιά της Ένωσης αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω του χαρακτήρα της συγκεκριμένης λίστας, καθώς η TradeWinds επιχειρεί να καταγράψει τη σύνδεση του ποδοσφαίρου με έναν από τους ισχυρότερους επιχειρηματικούς κλάδους παγκοσμίως, τη ναυτιλία.

Για την ΑΕΚ, η συγκεκριμένη διάκριση έρχεται σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών και επενδύσεων υπό την ιδιοκτησία του Μάριου Ηλιόπουλου. Ο σύλλογος έχει θέσει ως στόχο την ενίσχυση της παρουσίας του σε αγωνιστικό και οργανωτικό επίπεδο, ενώ παράλληλα επιδιώκει να διευρύνει την αναγνωρισιμότητά του και εκτός Ελλάδας.

Η επιστροφή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, η παρουσία της ομάδας στη Νέα Φιλαδέλφεια και οι επενδύσεις σε διαφορετικούς τομείς του συλλόγου αποτελούν μέρος αυτής της προσπάθειας. Η κατάκτηση της πρώτης θέσης στη Shipping League προσθέτει μία ακόμη ξεχωριστή αναφορά στη σύγχρονη πορεία της Ένωσης.

Τι είναι η TradeWinds

Η TradeWinds αποτελεί διεθνές μέσο ενημέρωσης με εξειδίκευση στη ναυτιλία και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν την παγκόσμια ναυτιλιακή αγορά.

Στην ύλη της περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι αγοραπωλησίες πλοίων, οι ναυλώσεις, οι ναυπηγήσεις, οι επενδύσεις και οι σημαντικότερες οικονομικές και επιχειρηματικές εξελίξεις του κλάδου.

Η TradeWinds διαθέτει διαδικτυακή πλατφόρμα ενημέρωσης, ενώ παράλληλα εκδίδει εβδομαδιαία έντυπη έκδοση και αποτελεί σημείο αναφοράς για τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα.