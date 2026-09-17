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Στη δημοφιλή σειρά του Alpha “Το Σόι Σου” θα εμφανιστεί ο Δημήτρης Καλοσκάμης! Ο παίκτης της ΑΕΚ κάνει μία guest εμφάνιση στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά, όπως αποκαλύφθηκε μέσα από το trailer που έδωσε στη δημοσιότητα ο τηλεοπτικός σταθμός.

Το προφίλ της σειράς «Το σόι σου» στο instagram ανέβασε τον Δημήτρη Καλοσκάμη και τον πρωταγωνιστή Μελέτη Ηλία με κασκόλ και μπλούζα της ΑΕΚ για να προαναγγείλει τη συμμετοχή του νεαρού ποδοσφαιριστή της Ενωσης, η οποία όπως φαίνεται θα γίνει στην πρεμιέρα του σόου τη Δευτέρα (21/09/26).

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