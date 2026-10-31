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Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πρωταγωνίστησε στην αναμέτρηση πετυχαίνοντας triple double με 31 πόντους, 18 ριμπάουντ και 10 ασίστ σε 31 λεπτά.

Ο Έλληνας αθλητής έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία των Χιτ με τουλάχιστον 30 πόντους, 15 ριμπάουντ και 10 ασίστ με 70% ευστοχία.

Σημαντική συνεισφορά στη νίκη της ομάδας είχαν επίσης ο Μπαμ Αντεμπάγιο με 27 πόντους και ο Κλέι Τόμπσον με 25 πόντους.

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Οι Μαϊάμι Χιτ ξεκίνησαν με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις τους στο NBA Cup, καθώς επικράτησαν με 145-125 των Ιντιάνα Πέισερς, έχοντας για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος έκανε triple double και αποθεώθηκε από τους φίλους της νέας του ομάδας.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, καθώς μέσα σε 31 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα ολοκλήρωσε την αναμέτρηση κόντρα στους Πέισερς με 31 πόντους, 18 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

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Ο «Greek Freak» ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικός στην επίθεση, με 13/19 σουτ εντός πεδιάς (68,4%), 1/2 τρίποντα και 4/6 ελεύθερες βολές. Από τα 18 ριμπάουντ που μάζεψε, τα έξι ήταν επιθετικά και τα 12 αμυντικά, ενώ είχε επίσης μία τάπα, ένα λάθος και τρία φάουλ. Παράλληλα, ολοκλήρωσε το παιχνίδι με +31 στο σύστημα αξιολόγησης.

GIANNIS DROPPED A TRIPLE-DOUBLE!



31 PTS (game-high)

18 REB (game-high)

10 AST



The @MiamiHEAT win their first game in @emirates NBA Cup Group Play 👏 pic.twitter.com/nbx4mTSjmR October 31, 2026

Με αυτή την επίδοση, ο Αντετοκούνμπο έγραψε ιστορία για τους Μαϊάμι Χιτ, καθώς έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της ομάδας που καταγράφει τουλάχιστον 30 πόντους, 15 ριμπάουντ και 10 ασίστ, με ποσοστό ευστοχίας 70% εντός πεδιάς.

Εξαιρετικός ήταν και ο Μπαμ Αντεμπάγιο, ο οποίος πρόσθεσε 27 πόντους και εννέα ριμπάουντ, έχοντας 11/14 σουτ. Από την πλευρά του, ο Κλέι Τόμπσον πραγματοποίησε την κορυφαία εμφάνισή του με τη φανέλα του Μαϊάμι, σταματώντας στους 25 πόντους με επτά εύστοχα τρίποντα.

Γιάννης Αντετοκούνμπο – Έχει μπει σε MVP mode

Χάρη στην εμφάνισή του κόντρα στους Πέισερς, ο Αντετοκούμπο τράβηξε για ακόμα μία φορά τα βλέμματα πάνω του. Στα social media αρκετοί είναι εκείνοι που έσπευσαν να αποθεώσουν τον “Greek Freak” μετά το triple double, ενώ ορισμένοι τον χαρακτηρίζουν ως τον καλύτερο παίκτη της λίγκας.

Την ίδια στιγμή, οι φίλοι της νέας του ομάδας στάθηκαν στο γεγονός ότι ο Αντετοκούνμπο έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία των Χιτ που καταγράφει τουλάχιστον 30 πόντους, 15 ριμπάουντ και 10 ασίστ, με ποσοστό ευστοχίας 70% εντός πεδιάς. «Ο Γιάννης έχει μπει ήδη σε MVP mode», γράφουν χαρακτηριστικά μετά την συγκεκριμένη επίδοση.

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