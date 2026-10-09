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Τη θέση που θεωρεί ότι κατέχει ανάμεσα στους κορυφαίους παίκτες στην ιστορία του NBA, αλλά και τις φιλοδοξίες του για το μέλλον, εξέφρασε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Το Μαϊάμι επικράτησε των Νιου Ορλίνς Πέλικανς με 128-118 τα ξημερώματα της Παρασκευής, με τον Έλληνα σταρ να πραγματοποιεί θετική εμφάνιση και να δείχνει πως βρίσκεται σε καλό δρόμο ενόψει της έναρξης των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων. Όπως συνηθίζεται στα παιχνίδια της preseason, ο χρόνος συμμετοχής του ήταν περιορισμένος.

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Συγκεκριμένα, ο Greek Freak αγωνίστηκε για 18 λεπτά και αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της ομάδας του, πετυχαίνοντας 18 πόντους. Παράλληλα, μάζεψε 4 ριμπάουντ, μοίρασε 4 ασίστ και είχε επίσης 2 λάθη και 1 κλέψιμο, με 8/13 δίποντα και 2/5 βολές.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο αστέρας του Μαϊάμι είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με νεαρούς αθλητές στο πλαίσιο ενός camp, μεταφέροντάς τους το μήνυμα πως η σκληρή δουλειά αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συνεχή βελτίωση. Στην ίδια συνάντηση, αναφέρθηκε και στη θέση που πιστεύει ότι μπορεί να κατακτήσει στην ιστορική κατάταξη των κορυφαίων παικτών του NBA.

«Δεν ήμουν κορυφαίο pick. Δεν ήμουν rookie της σεζόν. Δεν ήμουν όλα αυτά. Αλλά θα σας πω ένα πράγμα, είμαι στο TOP 20 όλων των εποχών. Θα πάω στο TOP 10», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Greek Freak.

Giannis says he’s a top 20 player of all time



“I wasn't a top pick. I wasn't Rookie of the Year. I wasn't all of that. But I'll tell you one thing, I'm top 20 of all time… I'm gonna get top 10.”



(Via @Giannis_An34 ) pic.twitter.com/OCaNYYrWlc — NBACentral (@TheDunkCentral) October 8, 2026