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Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εξακολουθεί να καταγράφει σημαντικές επιδόσεις στο NBA, κερδίζοντας συνεχώς θέσεις στην ιστορική λίστα των κορυφαίων σκόρερ της διοργάνωσης.

Στην αναμέτρηση όπου οι Μαϊάμι Χιτ επικράτησαν των Σακραμέντο Κινγκς με 114-108, ο Greek Freak πραγματοποίησε ακόμη μία εξαιρετική εμφάνιση, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με double-double και συγκεκριμένα 29 πόντους, 14 ριμπάουντ και τρεις ασίστ.

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Με τη συγκομιδή αυτή, ο Έλληνας σταρ έφτασε τους 21.806 πόντους στην καριέρα του στο NBA και ανέβηκε στην 40η θέση των κορυφαίων σκόρερ όλων των εποχών. Έτσι, προσπέρασε τον θρύλο των Μπόστον Σέλτικς, Λάρι Μπερντ, ο οποίος βρίσκεται πλέον στην 41η θέση με 21.791 πόντους.

Giannis was on a midrange CLINIC vs the Kings 🔥 pic.twitter.com/bK73jQv1CQ November 9, 2026

Δείτε εικόνες:

Απάντηση και στον Ντοκ Ρίβερς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν άφησε αναπάντητες τις δηλώσεις του Ντοκ Ρίβερς, ο οποίος είχε ισχυριστεί πρόσφατα ότι ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μαϊάμι Χιτ δεν διαθέτει ιδιαίτερα υψηλό μπασκετικό IQ, ενώ είχε χαρακτηρίσει δύσκολη την προπονητική του διαχείριση.

Ο «Greek Freak» κλήθηκε να σχολιάσει την τοποθέτηση του πρώην προπονητή του στους Μπακς. Αρχικά εμφανίστηκε έκπληκτος από όσα άκουσε και στη συνέχεια απάντησε με αιχμηρό τρόπο:

«Ω Θεέ μ, πρώτα απ’ όλα δεν είναι ο προπονητής μου, ο προπονητής μου είναι ο Σπο (Έρικ Σπόελστρα). Αλλά είναι ένας προπονητής που είχα στο παρελθόν. Μένω άφωνος… Πότε έκανε αυτό το σχόλιο; Θα πρέπει να τον ρωτήσετε γιατί το σκέφτηκε αυτό.

Αυτό είναι δικό του, όχι δικό μου. Εγώ είμαι επικεντρωμένος στην ομάδα μου. Κοιτάω τι μπορώ να κάνω καλύτερα για να βοηθάω την ομάδα μου. Αυτό είναι τρελό. Μην αφήνετε τη μικροπρέπεια να μπαίνει εμπόδιο. Ποτέ δεν αφήνω να ασχολείται κάποιος με τους στόχους και τα όνειρά μου, όπως και για κάθε αθλητή εκεί έξω. Είναι τρελό. Αλλά και πάλι, θα πρέπει να ρωτήσετε τον ίδιο γιατί είπε ό,τι είπε».

After tonight’s game in Sacramento, Giannis Antetokounmpo was asked about Doc Rivers’ recent comments.



“You gotta go ask him why he thought that. That’s on him. That’s not on me…That’s crazy.”



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