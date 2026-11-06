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Ο πρώην προπονητής των Μιλγουόκι Μπακς, Ντοκ Ρίβερς, στάθηκε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, κατά τη διάρκεια podcast με τον Μπιλ Σίμονς. Ο Αμερικανός τεχνικός αναφέρθηκε στο μπασκετικό IQ του «Greek Freak», το οποίο χαρακτήρισε όχι ιδιαίτερα υψηλό, ενώ υπογράμμισε πως πρόκειται για έναν δύσκολο παίκτη στη διαχείριση και την προπόνηση.

Ο έμπειρος προπονητής, ο οποίος αυτή την περίοδο δεν βρίσκεται στον πάγκο κάποιας ομάδας, μίλησε για τη συνεργασία του με τον Έλληνα σταρ στο Μιλγουόκι, επισημαίνοντας ορισμένα στοιχεία του παιχνιδιού του που, κατά την άποψή του, χρειάζονται βελτίωση.

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«Δεν είναι εύκολος παίκτης. Παίζει με έναν απίστευτα γρήγορο ρυθμό, είναι πραγματικά δύσκολος. Έχει εξαιρετική ικανότητα στη δημιουργία και την πάσα, αλλά ταυτόχρονα δε διαθέτει ιδιαίτερα υψηλό μπασκετικό IQ.

Έχει ουσιαστικά έναν τρόπο παιχνιδιού. Σε κάθε φάση θέλει να επιβάλει αυτό που έχει στο μυαλό του. Θα ήθελα να μάθει να εκτελεί καλύτερα», είπε χαρακτηριστικά.

Doc Rivers CALLS OUT Giannis for being hard to coach 😳



“He’s not easy. He plays at this crazy downhill pace. He’s really a difficult guy. He has this great passing ability, but he doesn’t have super IQ at the same time. He really has 1 way. Every play he wants to force it. I… pic.twitter.com/KgLlUDVTTD — Heat Central (@TheHeatCentral) November 6, 2026