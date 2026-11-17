Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι Χιτ επικράτησαν των Ρόκετς με 128-110, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 8-6 μετά από μια σταθερά ανοδική αγωνιστική πορεία.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ηγήθηκε των νικητών με 20 πόντους, 13 ριμπάουντ και 6 ασίστ σε 29 λεπτά συμμετοχής.

Οι ηττημένοι Ρόκετς, που υποχώρησαν στο 11-4, είχαν ως πρώτο σκόρερ τον Αλπερέν Σενγκούν με 23 πόντους.

Το Μαϊάμι διατήρησε τον έλεγχο της αναμέτρησης από την πρώτη περίοδο, εξασφαλίζοντας μια άνετη νίκη απέναντι στους φιλοξενούμενους.

Ο Αντετοκούνμπο προετοιμάζεται πλέον για την επόμενη αναμέτρηση της ομάδας του απέναντι στους Μπακς, που είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μπορεί το ξεκίνημα της φετινής σεζόν να μην ήταν το ιδανικό για τους Χιτ, ωστόσο η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο ανεβάζει σταδιακά στροφές και παρουσιάζει πλέον ένα πολύ καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο. Αυτή τη φορά οι Χιτ επικράτησαν με 128-110 των ιδιαίτερα ανταγωνιστικών Ρόκετς, ανεβάζοντας το ρεκόρ τους στο 8-6.

Στον αντίποδα, το Χιούστον δεν κατάφερε να ακολουθήσει τον ρυθμό των γηπεδούχων, γνωρίζοντας την ήττα που το έριξε στο 11-4. Οι Ρόκετς εξακολουθούν, μάλιστα, να αντιμετωπίζουν δυσκολίες μακριά από την έδρα τους.

Advertisement

Advertisement

Για ακόμη μία φορά, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τους Χιτ, πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση. Ο Έλληνας σταρ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 20 πόντους, 13 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 μπλοκ σε 29 λεπτά παρουσίας στο παρκέ, έχοντας 8/10 δίποντα και 4/6 βολές.

GIANNIS ANTETOKOUNMPO IS UNSTOPPABLE IN THE POST



DOMINANT. 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/JrSnLQNaRd November 17, 2026

Το Μαϊάμι έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις του, κλείνοντας την πρώτη περίοδο στο +14 (29-15). Η διαφορά παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα και στο ημίχρονο, με τους γηπεδούχους να προηγούνται με 62-46 και να διατηρούν τον έλεγχο του αγώνα μέχρι το φινάλε.

Για το Χιούστον, ο Αλπερέν Σενγκούν ήταν ο πρώτος σκόρερ με 23 πόντους, προσθέτοντας 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ ο Ντουράντ σταμάτησε στους 22. Δεν υπήρξε, ωστόσο, ανάλογη συνεισφορά από τους υπόλοιπους παίκτες.

Στην πλευρά των νικητών, πέρα από την πληθωρική παρουσία του Αντετοκούνμπο, ο Γουίγκινς και ο Τόμπσον σημείωσαν από 17 πόντους, ενώ ο Μίτσελ πρόσθεσε 16 πόντους και 10 ασίστ. Ο τελευταίος εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των κορυφαίων πασέρ του NBA σε μέσο όρο.

Ο Αντετοκούνμπο αντιμέτωπος για πρώτη φορά με την πρώην ομάδα του

Η επόμενη αναμέτρηση των Χιτ είναι προγραμματισμένη για τα ξημερώματα της Πέμπτης (19/11), με αντίπαλο τους Μπακς στο Μαϊάμι. Έτσι, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα βρεθεί απέναντι στην ομάδα με την οποία έζησε τις μεγαλύτερες στιγμές της καριέρας του, σε μια αναμέτρηση που έχει ιδιαίτερο συμβολισμό για τον ίδιο.

Advertisement

Με τους Μπακς αγωνίστηκε από το 2013, όταν επιλέχθηκε στο Draft του NBA, μέχρι την αποχώρησή του, κατακτώντας το πρωτάθλημα του 2021 και γράφοντας τη δική του ιστορία στο Μιλγουόκι.

Η πρώτη του συνάντηση με την ομάδα της οποίας έγινε το πρόσωπο και ο ηγέτης αναμένεται να έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον. Αυτή τη φορά, ο Αντετοκούνμπο θα βρίσκεται στην απέναντι πλευρά, με στόχο να οδηγήσει τους Χιτ στη νίκη απέναντι στην ομάδα και την πόλη της «καρδιάς» του, όπως έχει δηλώσει και ο ίδιος στο παρελθόν.

Advertisement