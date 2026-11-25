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Ο Κόρι Τζόζεφ πρωταγωνίστησε στο πρώτο δεκάλεπτο, ενώ ο Εβάν Φουρνιέ οδήγησε τους γηπεδούχους σε επιθετική κυριαρχία κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Με αυτή την επιβλητική εμφάνιση και την επιθετική πολυφωνία, οι Πειραιώτες ανέβηκαν μόνοι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας της EuroLeague.

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Με μια επιβλητική εμφάνιση, παρά τις σημαντικές απουσίες και τα αγωνιστικά προβλήματα, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 104-79 της Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη στη SUNEL Arena και ανέβηκε μόνος στην πρώτη θέση της βαθμολογίας της EuroLeague. Οι Πειραιώτες έδειξαν χαρακτήρα, ποιότητα και επιθετική πολυφωνία, μετατρέποντας ένα απαιτητικό παιχνίδι σε παράσταση για έναν ρόλο.

Εκρηκτικός Τζόζεφ και ερυθρόλευκο προβάδισμα στο πρώτο δεκάλεπτο

Ο Κόρι Τζόζεφ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, καθώς σημείωσε 14 πόντους στην πρώτη περίοδο, με τέσσερα εύστοχα τρίποντα, δίνοντας σημαντική ώθηση στην ομάδα του. Από την πλευρά της, η Χάποελ προσπάθησε να απαντήσει με τον Βασίλιε Μίτσιτς, ενώ ο Τάιρικ Τζόουνς και ο Σάσα Βεζένκοφ έδιναν λύσεις στην επίθεση του Ολυμπιακού.

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Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ μέχρι το 21-21, όταν οι Τζόζεφ και Κώστας Παπανικολάου έδωσαν αέρα έξι πόντων στους «ερυθρόλευκους» (27-21). Ο Όμηρος Νετζήπογλου πρόσθεσε ακόμη ένα τρίποντο, όμως οι Ισραηλινοί μείωσαν σε 32-29, χάρη σε τρεις εύστοχες βολές του Ζακ ΛεΝτέι στην εκπνοή.

Η αντίδραση της Χάποελ και το ξέσπασμα πριν από την ανάπαυλα

Στη δεύτερη περίοδο, η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη ανέβασε στροφές και με τους Ελάιζα Μπράιαντ και Αντόνιο Μπλέικνι να παίρνουν πρωτοβουλίες έτρεξε σερί 9-0, μετατρέποντας το 32-29 σε 38-32.

Ο Ολυμπιακός χρειάστηκε να αναζητήσει λύσεις μέσα από την ομαδική προσπάθεια, με τους Μπαγιέ Εντιαγέ, Νίκολα Μιλουτίνοφ και Νετζήπογλου να συμβάλλουν στην επιστροφή. Ο Εβάν Φουρνιέ έφερε το παιχνίδι στα ίσα (40-40), ενώ η Χάποελ κατάφερε να διατηρήσει προσωρινά το προβάδισμα μέχρι το 44-42.

Η συνέχεια, ωστόσο, ανήκε στους γηπεδούχους. Ο Ντόντα Χολ ολοκλήρωσε μια φάση τριών πόντων, δίνοντας ξανά το προβάδισμα στον Ολυμπιακό (45-44), ενώ οι Φουρνιέ και Βεζένκοφ έδωσαν συνέχεια στο ερυθρόλευκο ξέσπασμα. Με ένα επιμέρους 15-4, οι Πειραιώτες πήγαν στα αποδυτήρια προηγούμενοι με 49-44.

Η Χάποελ επέστρεψε, αλλά ο Φουρνιέ έδωσε τις απαντήσεις

Το τρίτο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τη Χάποελ να επιχειρεί να επιστρέψει στη διεκδίκηση του αγώνα. Ο Ις Ουέινραϊτ βρήκε δύο φορές στόχο πίσω από τα 6,75 μ., μειώνοντας τη διαφορά στον πόντο (53-52).

Ο Ολυμπιακός απάντησε με τους Γουόρντ και Φουρνιέ, ξεφεύγοντας με 58-52, αλλά οι φιλοξενούμενοι δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια και με νέα τρίποντα των Μπράιαντ και Ουέινραϊτ ισοφάρισαν σε 58-58.

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Σε εκείνο το σημείο ανέλαβε δράση ο Εβάν Φουρνιέ. Ο Γάλλος γκαρντ σκόραρε, δημιούργησε για τους συμπαίκτες του και οδήγησε τον Ολυμπιακό σε νέο ξέσπασμα. Με τον Βεζένκοφ και τον Τζόουνς να ακολουθούν, η διαφορά ανέβηκε στους εννέα πόντους (67-58). Η Χάποελ επιχείρησε να περιορίσει τη ζημιά, όμως οι Τζόζεφ και Βεζένκοφ διατήρησαν την επιθετική αποτελεσματικότητα των Πειραιωτών, πριν ο Μίτσιτς διαμορφώσει το 72-66 της τρίτης περιόδου.

Καταιγιστικός στην τελευταία περίοδο, μετέτρεψε τη νίκη σε θρίαμβο

Στο τελευταίο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός πάτησε το γκάζι και δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης. Η άμυνα έγινε πιο πιεστική, η Χάποελ δυσκολευόταν να βρει διαδρόμους προς το καλάθι και οι γηπεδούχοι άρχισαν να χτίζουν διαφορά ασφαλείας.

Ο Χολ με δύο εύστοχες βολές και ο Βεζένκοφ με τρίποντο έφεραν το σκορ στο 77-66, ενώ οι Γουόρντ και Τζόζεφ ανέβασαν τη διαφορά στους 15 πόντους (81-66).

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Η προσπάθεια αντίδρασης των Ισραηλινών, με τον Μπλέικνι, δεν είχε αποτέλεσμα. Ο Φουρνιέ ανέλαβε πλέον τον ρόλο του δημιουργού, μοιράζοντας συνεχόμενες ασίστ στους Χολ και Γουόρντ, ενώ ο Κόρι Τζόζεφ συνέχισε να εντυπωσιάζει, ευστοχώντας στο πέμπτο του τρίποντο σε ισάριθμες προσπάθειες και φτάνοντας τους 23 πόντους.

Ο Γουόρντ ολοκλήρωσε μια εντυπωσιακή προσπάθεια στον αιφνιδιασμό, με τον Ολυμπιακό να εκτοξεύει τη διαφορά στο 90-72, περίπου τριάμισι λεπτά πριν από τη λήξη. Το τελευταίο διάστημα είχε πλέον διαδικαστικό χαρακτήρα, με τους «ερυθρόλευκους» να διαχειρίζονται με άνεση το προβάδισμά τους και να φτάνουν σε μια σπουδαία επικράτηση με το τελικό 104-79.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Ολυμπιακός πανηγύρισε μια τεράστια νίκη απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ, επιβεβαιώνοντας πως παραμένει μία από τις ισχυρότερες δυνάμεις της διοργάνωσης και κατακτώντας την κορυφή της βαθμολογίας της EuroLeague.

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Τα δεκάλεπτα: 32-29, 49-44, 72-66, 104-79