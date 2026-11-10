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Ο Κωνσταντής Τζολάκης πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις με τη φανέλα της Χαλ στην Premier League, αποτελώντας έναν από τους σημαντικότερους παίκτες της ομάδας στο ξεκίνημα της πρώτης του σεζόν στο κορυφαίο πρωτάθλημα.

Ο Έλληνας γκολκίπερ έχει ήδη κερδίσει την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη των ανθρώπων της Χαλ, καθώς οι παρεμβάσεις του κάτω από τα δοκάρια έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο σε αρκετά παιχνίδια. Με τις αποκρούσεις του έχει αποτρέψει γκολ και έχει βοηθήσει την ομάδα του να αποσπάσει σημαντικούς βαθμούς.

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Η αγωνιστική του παρουσία επιβεβαιώνεται και από τα στατιστικά στοιχεία. Σύμφωνα με την Squawka, ο Τζολάκης καταλαμβάνει την πρώτη θέση στη λίστα με τους τερματοφύλακες που έχουν καταγράψει τις περισσότερες αποκρούσεις στην Premier League, μετά την ολοκλήρωση των πρώτων 10 αγωνιστικών.

Ο διεθνής τερματοφύλακας έχει σταματήσει συνολικά 41 προσπάθειες αντιπάλων, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Τζέιμς Τράφορντ της Λιντς με 37 αποκρούσεις. Την πρώτη τριάδα συμπληρώνει ο Λούκας Χόρνιτσεκ της Νιούκαστλ, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει 36.

Konstantinos Tzolakis is the only goalkeeper to make 40+ saves in the Premier League this season. 🧤 https://t.co/LDyQOQzgz1 pic.twitter.com/2Dv7TXmpR2 — Squawka (@Squawka) November 10, 2026

Κωνσταντής Τζολάκης (Χαλ, 41 επεμβάσεις)

Τζέιμς Τράφορντ (Λιντς, 37 επεμβάσεις)

Λούκας Χόρνιτσεκ (Νιούκαστλ, 36 επεμβάσεις)

Ζίον Σουζούκι (Άστον Βίλα, 34 επεμβάσεις)

Σένε Λάμενς (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, 33 επεμβάσεις)

Κάομιν Κέλεχερ (Μπρέντφορντ, 31 επεμβάσεις)

Τζόρνταν Πίκφορντ (Έβερτον, 28 επεμβάσεις)

Μπέρντ Λένο (Φούλαμ, 27 επεμβάσεις)

Μπαρτ Βερμπούχεν (Μπράιτον, 26 επεμβάσεις)

Εμιλιάνο Μαρτίνες (Τσέλσι, 25 επεμβάσεις)



