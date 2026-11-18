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Ο Ολυμπιακός συνέχισε το νικηφόρο σερί του στην Euroleague, φεύγοντας με το διπλό από την Κύπρο, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής με την Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Για να γίνει αυτό, ο Σάσα Βεζένκοβ ευστόχησε σε ένα απίθανο τρίποντο από το κέντρο του γηπέδου, στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση. Με μόλις 1,6 δευτερόλεπτα να απομένουν για το τέλος της κανονικής διάρκειας και τον Ολυμπιακό να βρίσκεται πίσω στο σκορ με τρεις πόντους, ο Βούλγαρος φόργουορντ πέτυχε το «καλάθι» της ζωής του.

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Ο ΜακΙντάιρ εκτέλεσε την επαναφορά και ο Βεζένκοβ, με ένα εντυπωσιακό buzzer beater, έστειλε το παιχνίδι στο έξτρα πεντάλεπτο, κρατώντας ζωντανές τις ελπίδες της ομάδας του.

Μάλιστα, στα social media κυκλοφορεί ένα εντυπωσιακό βίντεο από τη συγκεκριμένη φάση, το οποίο κατέγραψε θεατής που βρισκόταν στις θέσεις court seats, ακριβώς μπροστά από τον Βεζένκοβ, αποτυπώνοντας από πολύ κοντινή απόσταση το απίθανο σουτ του.